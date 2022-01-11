初戀女友「鍋貼買成水餃」！他怒提分手　網見照片傻了：背景好大

▲女模陳蘊予（金莎Miimi）。（圖／翻攝自Facebook／陳蘊予 ）

網搜小組／閔文昱報導

情侶分手原因千奇百怪，有人是因為性格不合分手，有人是不能忍受另一半的習慣而分開，但因為對方買錯食物而成為分手原因的案例應該很少見。一名網友就因女友不小心將「鍋貼」買成「水餃」，因此怒提分手引發熱議，不過也有眼尖的網友發現，原PO的訊息背景圖出現一名身材火辣女子，紛紛驚呼「誰還在意晚餐她買什麼回來」。

一名男網友在Dcard發文表示，他的女友近日不小心將他習慣吃的鍋貼買成水餃，令他不禁開始思考到底要不要放生女友，「在一起這麼久，居然不知道我的喜好，而她的喜好我都知道。」原PO附上對話截圖，只見女友得知他的想法後相當訝異，還哀求「不要開玩笑了～好嗎…」不過原PO仍堅定地說，「就這樣，我們結束了！」

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▲原PO附上對話截圖，引發熱議。（圖／翻攝自Dcard ）

原PO表示，他幾經考慮後，還是決定將女友放生，畢竟自己也老大不小了，不能總寵著一個公主，「就在剛剛結束了我的初戀…」文章一曝光，馬上看傻不少網友，紛紛痛批「寵女友不是應該你去買飯嗎，怎麼會讓她有買錯的機會呢」、「恭喜你女友解脫了」、「噗，這不是理由的理由，爛」、「好好笑，你為什麼找得到女朋友？你才有王子病吧」。

其中，許多網友則是把關注焦點放在截圖背景中的火辣女子，驚呼「抱歉訊息是什麼，我只看到後面的背景圖」、「如果背景圖是她的話我不介意她買錯啦，叫妳買煎餃妳買大麥克我也照吃」、「好大，那個背景」、「胸部那麼大是在X北啥」、「我只想問背景圖是不是她，如果是，誰還在意晚餐她買什麼回來，買什麼吃什麼啊」。

事實上，原PO訊息背景圖中的女子，就是曾獲2018世界華裔小姐第二名的女模陳蘊予（金莎Miimi），擁有34D、115公分逆天美腿好身材的她，在IG也有28.3萬名粉絲追隨，原PO疑似是將她做成了訊息背景圖，並非是女友本人。