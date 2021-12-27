月底吃八方雲集…新菜單「鮮蝦1顆9元」心痛　網哭：真的剩泡麵了

▲八方雲集。（圖／翻攝自google maps）



記者黃可昀／綜合報導

連鎖水餃店八方雲集本月中調漲，水餃類漲0.5元，麵食類平均漲5元，其中鮮蝦水餃已經來到1顆9元，讓許多客人大喊吃不消！一名女子在八方雲集調漲後首次光顧，一看新菜單都傻了，直呼「是不是快要連八方都吃不起了？」

原PO在Dcard貼出八方雲集新菜單，最便宜的招牌水餃從5.5漲到6元，假設平常都習慣吃10顆，現在買就比以前貴5元。其他口味的水餃也漲到了一顆6.3元至6.5元，最貴的是鮮蝦水餃一顆9元，一次點10顆要價90元，食量大的人吃一餐就要破百，簡直剝奪了小資族的小確幸。

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▲調漲的新菜單上路。（圖／翻攝自Dcard）



網友實際看到新菜單也忍不住驚呼，「天哪！我高中的時候還是4.5跟5欸，發生什麼事了」、「而且鍋貼都變短縮水了」、「我也覺得變好貴，因為他曾經便宜過，那個比較心態會出現⋯才這麼覺得」、「小時候鮮蝦水餃好像是5.5元，媽媽都覺得我吃的很貴，原來現在變9元了呀嗚嗚」、「中部人看到6.3真的有點嚇到欸，印象中的鍋貼就是5-5.5塊啊」、「以後月底真的只能吃泡麵了嗚嗚嗚嗚。」

不過很多人也替八方雲集講話，因應基本工資、原物料等成本上漲，調漲後的價格還算可接受，「八方現在對我來說是銅板美食的等級，根本佛心來著」、「沒有比較沒有傷害，但其實100元內還是吃的飽啦… 只是心情會不美麗」、「我覺得還是比大部分外食便宜多了」。