為何水餃店「必配酸辣湯？」　真相長知識！網喊：玉米濃湯也超搭

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

網搜小組／周亭瑋報導

台灣人超愛吃水餃，口味品項也五花八門，越來越豐富，一名網友好奇，「為何吃水餃時，都會搭配酸辣湯？」這番話引起熱烈迴響，就有內行解答背後由來，同時也釣出另一派擁護者，紛紛直呼「我家都配玉米濃湯」、「只配玉米濃湯」。

網友日前在「爆系知識家」發文求解，「為什麼台灣的水餃店都是配酸辣湯？非常好奇，謝謝大家。」話題引發共鳴，大票網友留言回應，「超愛酸辣湯」、「煮完水餃的水就拿來做酸辣湯啦」、「絕配，從以前都喜歡這樣吃」、「跟割包要配四神湯一樣」、「酸辣湯餃好吃」、「在家都配蛋花湯，出去都配酸辣湯」。

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▲台灣人很常吃水餃配酸辣湯。（圖／記者謝承恩攝）

對此，就有內行現身解惑，表示這是北方麵食文化裡「原湯化原食」的概念，簡而言之，就是吃完餃子，喝點煮餃子的湯幫助消化，而以前的人會在湯裡加入常見食材，接著調味煮成酸辣湯，久而久之這樣的做法就留傳下來了。

有趣的是，po文也引發派系大戰，不少人則說，「餃子湯才是最棒的」、「玉米濃湯+1」、「我喜歡配玉米濃湯」、「牛肉湯餃跟蛋花湯餃也不錯啊」、「我都配蘿蔔排骨湯」、「我朋友是配台式玉米濃湯」、「還有紫菜蛋花湯啊」、「不一定吧 ，我都配玉米濃湯」。