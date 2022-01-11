疫情緊張　桃園文化局、勞動局春節前多項活動取消或延辦

▲就服處於農曆春節前各項徵才活動，改採延期或取消辦理。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

配合防疫措施，桃園市政府文化局11日宣布，本週六、日(15、16日)舉辦的眷村文化節表演活動、小旅行均取消；另外， 市府勞動局就業職訓服務處於今年農曆春節前各項徵才、就促研習活動配合防疫改採延期或取消辦理，並持續落實實聯制、全程戴口罩及人流管制等防疫措施。

市府文化局指出，原定15、 16日於中壢區龍岡森林公園，舉辦敦青舞蹈團眷村故事舞劇演出、社區迎春表演及年味工作坊，因桃園市疫情日漸嚴峻，相關動態表演活動、小旅行等活動均取消或延期辦理，避免群聚造成防疫破口。

同一周末，原定桃園各眷村園區及館舍均舉辦響應活動，太武新村有復古風格文創市集，憲光二村亦有舉辦展覽相關工作坊，龜山眷村故事館有春節活動。惟疫情日漸升溫，為避免群聚，均取消或延期辦理；原定15日文化局輔導的異域故事館開館系列活動，相關文創市集、演唱會也延後辦理，延後日期將另行公布。

市府勞動局亦表示，就業職訓服務處於今年農曆春節前各項徵才、就促研習活動異動如下：延期辦理有3場，分別為：(1)1月13日陽明公園市民活動中心「開鹿先鋒 職達成功─北桃園聯合徵才活動」。(2)1月14日南區身障職業重建服務據點「開鹿先鋒 職達成功─南桃園聯合徵才活動」。(3)1月19日中壢就業中心「開鹿先鋒 職達成功─中壢區徵才活動」。

取消辦理有2場，分別是：1月20日仁善里活動中心「就業找出路 相挺有頭鹿 桃園就業中心在地徵才活動」，及1月26日桃園就業中心「就業促進研習。