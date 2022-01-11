快訊／北市護理師染疫6大因應曝　全院下令加速打第三劑

▲黃珊珊。（資料照／記者許靖騏攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（11）公布國內新增12例本土，其中有3例為台北市的個案，其中2位是中興醫院護理師。對此，北市副市長黃珊珊提出六項因應措施，也提醒大家遵守防疫規範，確實保護好自身的安全。

黃珊珊指出，今日中央公佈的本土確診案例中，有3例為台北市的個案，其中指標個案17570為聯醫院區的專責病房護理師，該名個案在9日出現喉嚨痛的症狀，昨天發燒後立即採檢並研判確診，另外，案17571則是同一個病房的護理師，屬無症狀感染者，雖然兩位都在一月完成第3劑疫苗的接種，但還是不能掉以輕心。

黃珊珊表示，為了維持病房及護理人員的安全與量能，我們做出以下因應措施：

一、專責病房病患只出不進。

二、提升醫護人員、住院病患及病房環境採檢密度。

三、落實工作人員分艙分流，避免交流。

四、強化醫事人員各項感染管制措施。

五、病房及公共區域環境清消。

六、加速全院工作人員追加劑疫苗接種。

黃珊珊也提到，第三名個案則是案17570的密切接觸者，C值為29，台北市的疫調人員在昨天就完成3名個案的同住人員採檢，目前結果皆為陰性，為了防堵疫情擴散，北市也進行擴大採檢範圍，隨時監控疫情狀態，如果疫情有任何變化，我們會立即反應和調整。

黃珊珊強調，對於病毒的管控，台北市一向以最快速、最嚴謹的態度處理，也提醒民眾外出時務必戴好口罩、勤噴酒精消毒，確實遵守中央發布的防疫規範和落實實聯制，就能確實保護好自身的安全。