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強化防疫作為　成大醫院15日上午加開莫德納疫苗追加劑接種門診

▲台南市衛生局會同觀旅局，前往連鎖旅宿及飯店宣導相關防疫措施，並加強交通場站、大眾運輸工具預防性清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局會同觀旅局，前往連鎖旅宿及飯店宣導相關防疫措施，並加強交通場站、大眾運輸工具預防性清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為服務有接種COVID-19疫苗追加劑需求的市民，成大醫院1月15日周六上午加開莫德納疫苗追加劑接種門診，1月14日中午12時截止掛號，歡迎符合資格民眾前往接種疫苗。

衛生局指出，歡迎年滿18歲以上（2004年1月15日含前出生)、已完整接種2劑（含混打）COVID-19疫苗，且距離第二劑接種期間已滿3個月者多加運用；前往接種前請攜帶健保卡及接種紀錄卡，成大醫院網路掛號系統請點選網址： https://tandem.hosp.ncku.edu.tw/Tandem/Covid19Vaccine.aspx?Lang=&skv=EzNec8%2bb3OanaNsI%2bILa6f3%2fypEkkZUS 。

▲台南市衛生局會同觀旅局，前往連鎖旅宿及飯店宣導相關防疫措施，並加強交通場站、大眾運輸工具預防性清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

1月10日台南市共6775人接種COVID-19疫苗追加劑及加強劑，其中37人接種AZ疫苗、3141人接種莫德納疫苗、546人接種高端疫苗、3051人接種BNT疫苗；台南市自展開COVID-19接種作業起，至1月10日總接種劑次為273萬9788劑，第一劑涵蓋率77.6％、第二劑涵蓋率67.8％、加強劑及追加劑涵蓋率1.5％、劑次涵蓋率146.9％。

▲台南市衛生局會同觀旅局，前往連鎖旅宿及飯店宣導相關防疫措施，並加強交通場站、大眾運輸工具預防性清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

考量國內陸續出現COVID-19本土病例，台南市持續強化相關防疫作為，11日衛生局會同觀旅局前往連鎖旅宿及飯店宣導相關防疫措施，提醒務必落實入住旅客TOCC詢問、清消作業、從業人員健康管理及追蹤，並儘快接種COVID-19疫苗追加劑；交通場站、大眾運輸工具今日則進行預防性清消，並要求權管單位每日落實清消作業。

▲台南市衛生局會同觀旅局，前往連鎖旅宿及飯店宣導相關防疫措施，並加強交通場站、大眾運輸工具預防性清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局呼籲市民落實手部衛生及呼吸道咳嗽禮節，若有呼吸道症狀應確實配戴口罩就醫，避免出入人潮擁擠公共場所；就醫時確實告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，並避免不必要的移動。

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