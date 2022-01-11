華航跟進！機組員返台全面快篩　第三劑疫苗接種率拚出5成

▲華航今天也宣布機組員返台先快篩。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者許維寧／台北報導

今（1/11）再傳出一名長榮航空空服員於執飛美國航線後，入境回台後5天確診。因應機組員屬於高風險者，今天長榮航空宣布將提供機組員快篩試劑，落地後立刻篩檢回報，中華航空也說，即日起全面提供機組員快篩試劑，抵台後立即檢測，也持續催打第三劑疫苗，目前前後艙組員第三劑接種比率已經達五成。

10日指揮中心證實兩名長榮航空機師自美國返台後確診，今天再證實增一名空服員染疫，該名空服員於去年7月接種過兩劑莫德納疫苗，並於去年底12月31日執飛美國紐約，返台後於檢疫期間確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空今天隨即宣布將增加防疫物資發配數，已提供的N95口罩、防潑水隔離衣、消毒噴劑等防疫物資，都將增加配發數量。即日起提供機組員快篩試劑，所有返台航班機組員無論服勤長、短程航班，於抵台當日均要自行檢測並回報。

華航也於稍早宣布，即日起全面提供機組員快篩試劑，抵台後立即檢測，並透過健康狀況即時通報機制建立保護網。同時外站管理也強化落實「零接觸」計畫，依各站狀況陸續安排升級措施，並由當地地勤提前協助辦理旅館報到，方便機組員直接進入房間，減少與當地旅館櫃台或其他遊客接觸的機會。

華航也說，目前已在公司直接設立接種站，加速安排符合3個月間隔的機組員接種第三劑疫苗，目前前後艙機組員第三劑施打比率已近五成。