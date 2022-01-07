教部首推救災桌遊　從遊玩中學防災與國防教育

▲教育部首度推出「救災決策60秒」創作桌遊，推動全民國防教育。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為推動全民國防教育，教育部今（7日）首度推出「救災決策60秒」創作桌遊，將防衛動員概念與災害防救知識，透過桌遊卡牌情境設計與角色扮演等方式，讓學生從遊戲中學習全民國防教育，創作桌遊共有5220盒，將在1月上旬起陸續配送至全國515所公私立高中職校。

108新課綱將19項重要議題融入課程中，「防災教育」議題與全民國防教育「防衛動員與災害防救」篇章中的各學習向度緊密相關，為了將防衛動員概念及災害防救知識以趣味遊戲學習方式傳達給學生，教育部邀請全民國防教育學科中心研推小組進行研商設計。

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▼新莊高中同學認真討論與決策「救災決策60秒」桌遊。（圖／教育部提供）





教育部表示，研發過程中，特別協請新北市金陵女中、新莊高中、新北高工及宜蘭縣宜蘭高中等4校進行先期體驗，活動中同學相互討論聲及歡笑聲此起彼落，回饋意見也表示，能夠體會到動員協調及救災刻不容緩的道理，最後在去年底開發製作完成「救災決策60秒」創作桌遊。

教育部分析，「救災決策60秒」桌遊的各種卡牌各有不同教育意義，例如角色卡具有不同的特殊救災技能，即是動員人力概念，而地圖事件卡中則融入「災害管理四階段─減災、整備、應變及復原」的災害管理知識，在遊玩中可學習各階段相對應的防災準備工作。

▼學生在遊玩「救災決策60秒」桌遊中，可學習各階段相對應的防災準備工作。（圖／教育部提供）

為了推廣教材，教育部表示，除5220盒桌遊在1月上旬起陸續配送至全國515所公私立高中職校，也針對桌遊另編有教師說明手冊，歸納整理教材在十二年國教課程綱要中所對應的學習目標、學習向度及學習主題等資訊，並詳細介紹卡牌設計理念及對應知識，可讓教師在活動後導引學生反思回饋，啟發學生共鳴。