軍人參加大哥慶生會　醉後偷爬上床還喊「大嫂」！人妻驚醒怒告

▲男子酒後偷爬上床猥褻人妻。（圖／示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名志願役軍人在參加了鄰居大哥的慶生會後，藉著酒意猥褻已醉倒的女主人；女主人原以為是其丈夫，直到男子喊出「大嫂」，女主人才驚醒掙扎抵抗，不甘受辱提告。高等法院高雄分院判決，該名軍人應賠償女子15萬定讞。

據調查，被害女主人在2018年9月22日晚間舉辦聚會替其丈夫慶生，該名現役軍人也受邀前來，大家酒過三巡後都喝醉；翌日凌晨女子先回房間休息，但突然有人闖入房間，對她強壓強吻、以手指猥褻私密處。原先女子以為是丈夫，但後來男子脫口喊出「大嫂」，還問她「要不要知道大哥的一些秘密」，才驚覺不對。女子驚恐質問「你知不知道我是誰？」對方還回「我知道你是大嫂」、「讓我X你」等不堪的字眼，後經女子奮力抵抗才將對方趕出房門。

被害女子因為信任該名軍人，才邀請他來丈夫的慶生會，不料竟遭侵犯，她身心受創提告，並求償60萬元賠償金。而男子原先聲稱自己聚會後返回自家，沒有進入女主人的房間；但根據警方調查，在案發後男子有至被害人家中鞠躬下跪，並說「我不應該這樣做」、「我跟你說抱歉」等語，證實有做出非禮行為。原屏東地方法院判賠15萬，被害女子不服上訴，但高雄高分院斟酌雙方經濟狀況後，仍維持原判定讞。