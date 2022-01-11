快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光　友標記：讓自己開心

▲龐建國從住家墜樓。（圖／翻攝自臉書／龐建國）

記者周亭瑋／綜合報導

國民黨前立委、文化大學教授龐建國今（11日）上午驚傳於北市內湖區住家墜樓身亡，詳細事發情形仍有待調查釐清。翻開龐建國臉書，最後貼文停留在去年10月31日，讓網友們不勝唏噓。

現年68歲的龐建國，今上午於北市內湖區住家墜樓身亡，而龐的妻子前主播邱秀珍當時其實也在家裡，是接獲警方通知，才知道悲劇。

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從龐建國臉書可見，最後一篇公開貼文停留在2021年10月31日，是被好友標記的，名為「2021讓自己開心變健康」的相簿，讓不少網友感慨，還有人留言淚喊「建國哥…R.I.P，不敢相信是真的。」

▲他生前曾傳簡訊。（圖／突發中心翻攝）

而他本人最後的文章，則是轉發新聞，寫道「兩岸經濟榮枯與共。」另外，稍早龐的尋短簡訊也曝光，上面狂寫了三次，悲憤吶喊「不公不義的台灣，我生不如死。」

龐建國曾任台北市中正、萬華議員及立委，2008年出任中華民國總統馬英九政府的海基會副秘書長，擔任兩岸談判代表，不過，他因失言風波遭抨擊而退出第一線工作，轉往文化大學任教。另外，龐建國於2001年3月29日與相戀11年的電視主播邱秀珍結婚。

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