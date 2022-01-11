新娘衝夜店「交換口水」貼身熱舞　認了：好想染疫！超瞎理由曝光

▲澳洲女子麥蒂（Maddy Smart）刻意試圖染疫，以免生病毀了婚禮。（圖／翻攝TikTok@maddysmart31）



記者吳美依／綜合報導

來自澳洲墨爾本的麥蒂（Maddy Smart）將於2月步入禮堂，她卻刻意前往夜店狂歡，不斷擁抱陌生人，輪流喝同一杯酒「交換口水」，甚至在擁擠舞池裡，與男男女女貼身熱舞，就是為了「提早」染疫，以免婚禮受到影響。

麥蒂將狂歡影片分享至TikTok，並且寫道，「6週後就要辦婚禮，卻還沒得到新冠肺炎。」一些人認為，這種「預防措施」太愚蠢了，令人百思不得其解，「身為一名醫護人員，看到這段影片只覺得糟透了。」也有人指出，患者可能多次染疫，一些研究更指出，Omicron的重複感染風險為Delta的5倍以上。

儘管如此，卻也有不少人支持麥蒂，大多數都是即將結婚的新人，「我是將在2月5日結婚的新娘，我在很多方面都能感同身受。」、「我能體會，姐妹。」

澳洲面臨Omicron強襲，最近每日新增確診逼近10萬，維多利亞州政府也宣布，12日起夜店暫停營業。儘管Omicron被認為症狀較輕微，卻仍可能致死。此外，麥蒂也可能感染其他更致命的病毒。

澳洲傳染病專家貝內特（Dr. Catherine Bennett）上週警告，刻意染疫是不明智的行為，「我們聽到很多人說『它很溫和』，但實際上非常可怕。所以，在能避免的狀況下，就請盡量避免吧！」

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