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今晚全台有雨！強烈冷氣團明襲恐創入冬新低溫　連凍4天探8℃

▲▼強冷空氣來襲！台南以北「下探10度」超冷　2500m高山有降雪機率。（圖／氣象局）

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，強冷空氣周二南下，周三清晨氣溫已降至最低，中部以北平地約在9度左右；周三至周六因強輻射冷卻加成，新竹以南至台南清晨仍有8至10度的平地最低氣溫。天氣風險公司總經理彭啟明則說，這波預計北台灣都會地區可能降到12度上下，有機會挑戰入冬新低溫紀錄。

中央氣象局觀測，今天（10日）清晨全台最低溫出現在雲林縣斗南的11.2度。氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今白天東北季風稍減弱，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，北部地區有零星短暫雨；今晚起到周二華南雲雨區東移，水氣增多，降雨機率提高，北部、東半部有局部短暫雨，中南部雲量增多、偶有零星短暫雨。

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林定宜表示，周二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，北部、東北部清晨起溫度一路下滑，中部以北、東北部晚間下降到11、12度，其他地區14至16度；周三清晨是最冷時間點，台南以北、東北部10至12度，沿海空曠地區可能更低。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜說，周二前中部3000公尺以上高山、北部2500公尺以上高山，若低溫和水氣互相配合，可能有降雪機率；這波強冷空氣影響到周五，中部以北和東北部天氣偏冷，其他地區早晚比較冷；周六、周日冷氣團減弱，溫度逐漸回升。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今白天東北季風減弱，氣溫微升，西半部晴時多雲，北海岸、東半部偶局部短暫雨，今晚水氣增多，北台轉雨。

吳德榮提醒，周二強冷空氣南下，北台氣溫遽降、愈晚愈冷，其他地區氣溫亦逐漸下降，北、東有局部短暫雨，中南部雲量略增；周三清晨氣溫已降至最低，台北氣象站約可降至12度上下，中部以北平地最低氣溫則約在9度左右，應注意添衣保暖！

吳德榮分析，周三白天起至周六晨強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西晴、東偶有零星短暫降雨的機率，白天陽光下或不覺冷，夜間因強輻射冷卻加成，早晚氣溫很低，新竹以南至台南清晨仍有8至10度的平地最低氣溫，日夜溫差很大，夜間應注意保暖及防寒。

▼周二強冷空氣南下。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

吳德榮指出，周六白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴東偶雨；周日另一波冷空氣前緣開始南下，迎風面轉雨，氣溫下降，其強度各國模式皆在調整中，待繼續觀察。

吳德榮說，至於高山降雪的條件，周二高度約2000公尺的太平山將逐漸降至零度，伴隨水氣，有降雪機率，周三白天起氣溫升，降雪條件轉差；未來一周3000公尺以上高山，低溫大都可降至零度以下，水氣條件則未盡理想，合歡山、雪山雖稍優於玉山，但期間是否有足夠水氣？何時能順利降下瑞雪？得持續觀察。

彭啟明則在臉書表示，今下午開始到晚上，中國南方雲系東移到台灣，中部以北的雲量會逐漸增多，會轉陰有短暫陣雨；周二上午強冷空氣報到急降溫，和這幾天的天氣反差很大。

彭啟明提醒，周二深夜到周三清晨是這波最低溫，預計北台灣都會地區可能降到12度上下，有機會挑戰入冬新低溫紀錄，空曠地區跌到10度以下，西半部要注意輻射冷卻，可能有10-11度以下的低溫出現，要當心寒害；這波冷空氣水氣不多，屬於偏乾冷，不過持續時間較久，可能延續到這周末，請注意年長者的健康。

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