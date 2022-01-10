氣象局發布低溫特報！17縣市氣溫「急墜10°C↓」　最冷時段曝光

▲明起強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地溫度明顯下降。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

根據中央氣象局資訊，明天（11日）開始受到強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，溫度明顯下降。對此，中央氣象局今日（10日）晚間已針對17縣市發布低溫黃色燈號，本島僅剩下高雄市、屏東縣、台東縣未列入，其他地區明晚起至週三（1/12）清晨有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局表示，11日至14日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，明下午起北部地區有局部10度以下氣溫，明晚起至12日清晨台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。低溫黃色燈號包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣以及離島金門縣。

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▲氣象局發布17縣市低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局指出，11日開始溫度明顯下降，中部及花蓮白天高溫18、19度，南部及東南部21至24度，北台灣則是上午在15度左右，傍晚時就可能降到接近12至14度，提醒大家，冷氣團影響下，明天深夜中部以北到宜蘭低溫11、12度，其餘地區13至15度，全台偏冷，在台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫。

氣象局提醒，周三至周五（12日至14日）中部以北及東北部天氣都偏冷，其他地區早晚亦冷，請做好保暖禦寒的措施，預估周三清晨是強冷空氣最強的時間，台南以北及東北部地區低溫只有10至12度，沿海空曠地區及近山區的平地、河谷氣溫可能會更低一些，周六、下周日（15日、16日）冷氣團減弱，各地早晚仍較涼，白天氣溫稍回升。

▲氣象局預估，周三清晨是強冷空氣最強的時間。（圖／記者李毓康攝）

水氣方面，周三至周五（12日至14日）強冷空氣影響的期間，迎風面大台北地區及東半部地區局部短暫雨，中部以北山區偶有零星雨，其他地方為多雲到晴的天氣；周六、下周日（15日、16日）中層水氣稍增，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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