「0度線」要來了！2波強冷空氣今晚起接力　全台降溫時刻出爐

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（10日）提醒，強冷空氣南下，今晚逐漸降溫，周二晚到周三清晨預期是一個溫度低點，1500公尺高度0度線抵達北台灣，中北部郊外空曠地區很有機會出現10度以下低溫；另外，周三夜間又會有另一股冷空氣補充下來。

▼吳聖宇說，今晚冷空氣由北往南傾瀉而下。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



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吳聖宇在臉書說，目前冷空氣還在大陸北方，不過，隨著中高層短波槽東移加深帶動，冷高壓前緣今晚就會逐漸抵達台灣附近，同時短波槽接近也會帶動華南水氣東移，因此今晚起到周二白天期間，在台中以北到東半部會先面臨水氣增多，出現一波降雨的過程，雨勢不會太大，但是會有一陣一陣的降雨機會。

吳聖宇分析，周二晚間起華南水氣就會減少，後續是乾冷空氣移入，降雨區域會逐漸縮減到只剩下東北部、東部迎風面局部區域，西半部則是恢復多雲到晴的天氣型態。

▼民眾記得做好保暖工作。（圖／記者屠惠剛攝）



吳聖宇表示，降溫的部分也是從今晚就會逐漸開始，冷空氣由北往南傾瀉而下，溫度一路下降，今晚到周二清晨北部、東北部會降到13-14度左右，中部及花東地區會降到14-16度，南部仍可在16-17度以上。

吳聖宇指出，周二白天北部、東北部高溫也只有14度左右，入夜後會進一步降到10-12度間；周二白天中部、花東地區高溫仍有18-20度，入夜後會降到11-14度間；周二白天南部高溫還是可達23-25度，入夜後會降到13-15度左右，可以看到北台灣周二是一整天都偏冷，其他地方則是日夜溫差變化大，要特別注意這種溫度變化的情況。

吳聖宇提醒，周二晚到周三清晨預期是一個溫度低點，冷平流強度強，1500公尺高度0度線抵達北台灣，加上天氣好轉，雲量減少，可能會有些輻射冷卻作用配合，除了上面提到的低溫之外，中北部郊外空曠地區很有機會出現10度以下的低溫，務必要多留意。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）







吳聖宇說，周三白天冷空氣有機會稍稍減弱，空氣偏乾，迎風面地區雲量仍較多，有些飄雨機會，其他地方為多雲到晴，陽光出來也有利於白天溫度上升，但是這只是有陽光的假象，一到入夜溫度就會再度明顯下降；同時周三夜間又會有另一股冷空氣補充下來，因此溫度較寒冷的情況看來會持續到周五，要等到周六冷空氣才會明顯減弱，溫度回升的幅度也才會比較明顯。

吳聖宇表示，幸好這波整體偏乾冷，降雨比較多的時間在今晚到周二白天，之後就只剩下迎風面地區還有些零星降雨的機會，因此整體來看這波冷空氣在山區降雪的機會不高；今晚到周二白天水氣稍多，可能在北台灣高海拔山區會有些雪或冰霰、結冰等現象，之後水氣減少，即使溫度低，要再降雪的可能性也不大，想要追雪看起來應該是可以再等等。