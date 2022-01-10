　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「0度線」要來了！2波強冷空氣今晚起接力　全台降溫時刻出爐

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（10日）提醒，強冷空氣南下，今晚逐漸降溫，周二晚到周三清晨預期是一個溫度低點，1500公尺高度0度線抵達北台灣，中北部郊外空曠地區很有機會出現10度以下低溫；另外，周三夜間又會有另一股冷空氣補充下來。

▼吳聖宇說，今晚冷空氣由北往南傾瀉而下。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇在臉書說，目前冷空氣還在大陸北方，不過，隨著中高層短波槽東移加深帶動，冷高壓前緣今晚就會逐漸抵達台灣附近，同時短波槽接近也會帶動華南水氣東移，因此今晚起到周二白天期間，在台中以北到東半部會先面臨水氣增多，出現一波降雨的過程，雨勢不會太大，但是會有一陣一陣的降雨機會。

吳聖宇分析，周二晚間起華南水氣就會減少，後續是乾冷空氣移入，降雨區域會逐漸縮減到只剩下東北部、東部迎風面局部區域，西半部則是恢復多雲到晴的天氣型態。

▼民眾記得做好保暖工作。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼天氣 變天 冬北季風 冷氣團 低溫 路上行人 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

吳聖宇表示，降溫的部分也是從今晚就會逐漸開始，冷空氣由北往南傾瀉而下，溫度一路下降，今晚到周二清晨北部、東北部會降到13-14度左右，中部及花東地區會降到14-16度，南部仍可在16-17度以上。

吳聖宇指出，周二白天北部、東北部高溫也只有14度左右，入夜後會進一步降到10-12度間；周二白天中部、花東地區高溫仍有18-20度，入夜後會降到11-14度間；周二白天南部高溫還是可達23-25度，入夜後會降到13-15度左右，可以看到北台灣周二是一整天都偏冷，其他地方則是日夜溫差變化大，要特別注意這種溫度變化的情況。

吳聖宇提醒，周二晚到周三清晨預期是一個溫度低點，冷平流強度強，1500公尺高度0度線抵達北台灣，加上天氣好轉，雲量減少，可能會有些輻射冷卻作用配合，除了上面提到的低溫之外，中北部郊外空曠地區很有機會出現10度以下的低溫，務必要多留意。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼強冷空氣來襲！台南以北「下探10度」超冷　2500m高山有降雪機率。（圖／氣象局）

吳聖宇說，周三白天冷空氣有機會稍稍減弱，空氣偏乾，迎風面地區雲量仍較多，有些飄雨機會，其他地方為多雲到晴，陽光出來也有利於白天溫度上升，但是這只是有陽光的假象，一到入夜溫度就會再度明顯下降；同時周三夜間又會有另一股冷空氣補充下來，因此溫度較寒冷的情況看來會持續到周五，要等到周六冷空氣才會明顯減弱，溫度回升的幅度也才會比較明顯。

吳聖宇表示，幸好這波整體偏乾冷，降雨比較多的時間在今晚到周二白天，之後就只剩下迎風面地區還有些零星降雨的機會，因此整體來看這波冷空氣在山區降雪的機會不高；今晚到周二白天水氣稍多，可能在北台灣高海拔山區會有些雪或冰霰、結冰等現象，之後水氣減少，即使溫度低，要再降雪的可能性也不大，想要追雪看起來應該是可以再等等。

►換個髮型一秒變網美

ET快訊
「0度線」來了！2波強冷空氣接力　降溫時刻出爐
婚後不孕爆「是老公的問題」　名醫黃宥嘉GG了
理科夫妻開戰！前夫暴怒「為何每個人都知道我割痔瘡」
快訊／入境旅客明起進行「PCR落地採檢」　陽性直接後送
快訊／國道1號「7車連環撞」　一度回堵6公里
近萬元帝王蟹「長滿噁爛芝麻」　店員反應0分！網嚇：頭皮麻了
快訊／桃機擴大採檢近9千人　王必勝：3人確診
快訊／堅守二級加強版　桃市「不升級、全市不停課」
快訊／侯友宜下令賣場暫停試吃　人流管制「2.25平方公尺內1
不是你啦！員警喊「全部趴下」　萌狗跟主人一起動作
快訊／《魷魚遊戲》奪金球獎第一獎！　「001」吳永洙男配
快訊／石原聰美懷孕！　預產期在春天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

七八年級生慘了！台灣已見「可怕斜率」　退休金恐說掰：躺平吧

第3劑搶爆！高雄首日「接種率105%」　這裡打疫苗拿500元禮券

快訊／基隆12日開放大型疫苗接種站　林右昌：免預約、隨到隨打

奇美醫學中心成立「細胞治療中心」　守護在地癌友免奔波國外

搶打疫苗！診所醫轟「電話被打爆無法做事」：重啟1922終結亂象

孩童染疫頻傳「要開放施打疫苗？」　陳時中曝關鍵考量

「0度線」要來了！2波強冷空氣今晚起接力　全台降溫時刻出爐

快訊／桃機疫情擴大採檢8924人　王必勝：3人確診

近萬元帝王蟹「長滿噁爛芝麻」　店員反應0分！網嚇壞：頭皮麻了

桃園校園採二級防疫加強版　鄭文燦：大家要有心理準備

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

兩車上匝道互不讓硬擠發生擦撞　白車駕駛下車理論！害後方回堵

七八年級生慘了！台灣已見「可怕斜率」　退休金恐說掰：躺平吧

第3劑搶爆！高雄首日「接種率105%」　這裡打疫苗拿500元禮券

快訊／基隆12日開放大型疫苗接種站　林右昌：免預約、隨到隨打

奇美醫學中心成立「細胞治療中心」　守護在地癌友免奔波國外

搶打疫苗！診所醫轟「電話被打爆無法做事」：重啟1922終結亂象

孩童染疫頻傳「要開放施打疫苗？」　陳時中曝關鍵考量

「0度線」要來了！2波強冷空氣今晚起接力　全台降溫時刻出爐

快訊／桃機疫情擴大採檢8924人　王必勝：3人確診

近萬元帝王蟹「長滿噁爛芝麻」　店員反應0分！網嚇壞：頭皮麻了

桃園校園採二級防疫加強版　鄭文燦：大家要有心理準備

邱顯智／中二補選及萬華罷免結果：狠甩藍綠框架

苦苓／王朝終於走向末路

《單身即地獄》李多熙深V禮服過辣！宋智雅「巧穿同牌」對尬比美

謝忻2022新造型曝光！　羞曝「戀愛的顏色」：史上最大尺度突破

七八年級生慘了！台灣已見「可怕斜率」　退休金恐說掰：躺平吧

第3劑搶爆！高雄首日「接種率105%」　這裡打疫苗拿500元禮券

粉霧海滿佈山頭！三峽900株三色寒櫻滿開　坪林500棵櫻花還有燈飾

變態警衛「拿備份鑰匙」偷闖獨居正妹家　開門見有男人秒落跑

輸定了？喬科維奇恐遭遣返　澳洲法律專家提出「致命關鍵」

快訊／基隆12日開放大型疫苗接種站　林右昌：免預約、隨到隨打

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

生活熱門新聞

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

Omicron入侵！醫憂「1傳染途徑」成真：代誌就大條了

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

醫曝這行為傳播風險最大：指揮中心拿小眾項目開刀

指揮中心公布最新戴口罩4大措施

今晚全台有雨！強烈冷氣團明襲　連凍4天探8℃

一張圖看懂「最新戴口罩4大規定」

有學童確診！中壢2國小停課14天　2國中預防性停課1天

鄭文燦點出「這條傳播鏈」特別危險

移工月薪屌打台人！他貼薪資條網驚呆

更多熱門

相關新聞

今晚全台有雨！強烈冷氣團明襲　連凍4天探8℃

今晚全台有雨！強烈冷氣團明襲　連凍4天探8℃

氣象專家吳德榮提醒，強冷空氣周二南下，周三清晨氣溫已降至最低，中部以北平地約在9度左右；周三至周六因強輻射冷卻加成，新竹以南至台南清晨仍有8至10度的平地最低氣溫。天氣風險公司總經理彭啟明則說，這波預計北台灣都會地區可能降到12度上下，有機會挑戰入冬新低溫紀錄。

雙北探8℃！強烈冷氣團恐襲急凍5天　最低溫時間曝

雙北探8℃！強烈冷氣團恐襲急凍5天　最低溫時間曝

明全台有雨　強冷空氣南下時間曝！急凍5天探8℃

明全台有雨　強冷空氣南下時間曝！急凍5天探8℃

下週強冷空氣北台濕冷9℃　新竹以南接力激凍

下週強冷空氣北台濕冷9℃　新竹以南接力激凍

台北市大雨特報！　下週「冷氣團」來襲激凍9℃

台北市大雨特報！　下週「冷氣團」來襲激凍9℃

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳聖宇

讀者迴響

熱門新聞

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

理科太太好友「是John提離婚」掀內幕！　氣炸開砲

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

刪Ｑ是顏寬恒落敗原因？　趙少康曝：其實顏家並不希望罷免陳柏惟

顏寬恒掰「1關鍵」　網：殺傷力太猛

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面