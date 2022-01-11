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「凍番薯」今急降溫！17縣市10℃↓　明晨最冷探8度

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

「凍番薯」將再現！中央氣象局今天（11日）對17縣市發布「低溫特報」。氣象專家吳德榮提醒，今強冷空氣南下，北台氣溫急遽下降中、愈晚愈冷，周三清晨氣溫已降至最低，台南以北各縣市平地最低氣溫約在8至10度之間。

▼今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象局）

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天氣圖。（圖／氣象局）

►今下午至周三上午低溫區域：

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼17縣市低溫特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，今晚北部局部地區有10度以下低溫，預計周三清晨是最冷時間，台南以北和宜蘭、花蓮及金門可能10度以下。

陳伊秀說，今華南雲雨區東移，白天有些水氣，但以北部降雨為主，東半部也有局部降雨，中南部則是雲多、偶爾零星降雨，水氣晚上會逐漸趨緩。

陳伊秀表示，北部2500公尺以上高山今溫度下降比較快，若加上水氣配合有機會下雪；中部3000公尺以上高山低溫有機會達標，但水氣較少，今晨或入夜較有可能降雪。

陳伊秀指出，這波強冷空氣影響到周五，周六、周日減弱，溫度稍回升；下周一鋒面加上東北季風增強，又是另一波冷空氣。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今強冷空氣南下，北台氣溫急遽下降中、愈晚愈冷，其他地區氣溫亦逐漸下降，要注意添衣保暖，北、東有局部短暫雨，中南部雲量略增。

吳德榮分析，周三清晨氣溫已降至最低，台南以北各縣市平地最低氣溫約在8至10度之間，台北氣象站約可降至12度上下，北市平地（南港、文山區）亦可降至10度左右；周三白天起至周六晨，強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西晴、東偶有零星短暫降雨的機率，白天陽光下不覺冷，夜間因強輻射冷卻加成，早晚氣溫很低，台南以北各縣市清晨仍有8至10度的平地最低氣溫，日夜溫差很大，夜間極寒冷，應注意保暖及防寒。

吳德榮說，周六白天至周日冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴東偶雨；下周一另一波冷空氣前緣開始南下，迎風面轉雨，氣溫下降，各國模式模擬冷空氣有強有弱，且皆在調整中，應繼續觀察。

吳德榮表示，2000公尺的太平山今晚至周三將降至零度，伴隨水氣，有降雪機率，周三上午起氣溫升、降雪條件轉差；3000公尺以上的合歡山、雪山，周五前逐日低溫大都可降至零度以下，唯今日至周三晨水氣較多，比較有機率，周三上午起水氣轉乾，機率大幅降低；玉山則都處在氣溫夠低、水氣不足的條件。

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