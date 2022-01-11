焦糖哥哥在朱立倫臉書貼「韓國瑜」　一句話引韓粉混戰

▲焦糖哥哥到朱立倫臉書留言，引發韓粉混戰。（圖／翻攝臉書）



記者黃巈禾／台北報導

繼四大公投全數未過後，國民黨在台中第二選區立委補選、立委林昶佐罷免案再度挫敗，國民黨主席朱立倫在1個月內嚐3連敗，加上缺席記者會，引發黨內和支持者不滿，要他下台的聲音持續發酵。焦糖哥哥（陳嘉行）到朱立倫臉書貼出「非韓不可」的圖片，引來一堆韓粉的罵聲。

朱立倫的貼文仍停留在1月8日晚間9時24分，是一篇台中第二選區立委補選、罷免林昶佐投票前一晚的催票文，文中大罵民進黨「動用所有的資源在選舉而非防疫」、「執政黨出動所有的攻擊試圖掩蓋在地民意的聲音」、「淪落到對候選人的祖墳、親人的安息之地指指點點，民進黨已經踰越民主政治」。

朱立倫還在文末力挺顏寬恒，「明天，請大家出來投票，投給五號顏寬恒！讓在地勝過空降，讓扎實服務，勝過政治口水，我們一起決定我們要的未來！」。

未料，在林昶佐罷免案失敗、顏寬恒落選後，原預計由朱立倫對外說明，卻突然缺席，改由文傳會主委凌濤上陣，引發黨內與支持者不滿，更有網友到朱立倫臉書下方洗板，喊出「朱下韓上」。

焦糖哥哥在朱立倫臉書下方貼出一張韓國瑜的圖片，圖片上斗大標題寫著「接任黨主席，非韓不可」，他留言「我們只相信這個男人！」，明顯要擾亂國民黨，這個諷刺文在21小時內吸引3349個讚，也引發韓粉混戰，有批評，也有力挺韓國瑜當黨主席的。