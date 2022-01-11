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無罩男緊貼口沫狂噴3分鐘「吐7個字」　台北女嚇壞躲超商

記者黃翊婷／綜合報導

台北一名女網友10日在臉書PO文聲稱，早上騎車到巷口的超商買咖啡，遇到一名沒有戴口罩的陌生男子飛奔過來，「口沫橫飛」長達3分鐘，讓她嚇到趕緊躲進超商裡，對方才說出目的「可不可以借我錢」，但她不敢理會，直到人走了才敢跨出店門。

▲跟蹤騷擾。（圖／視覺中國CFP）

▲原PO被突然衝過來的陌生男子嚇到躲進超商。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，9日一早帶著手機騎車去巷口的超商買咖啡，剛停好車就聽到後面有人喊了一聲「小姐」，回頭卻看到一名沒有戴口罩的陌生男子飛奔過來，接著整個人趴在機車坐墊上看車輪，還一邊說著「對啦！一樣的，都沒有那支可以踩的」。

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原PO說，男子看完輪子之後，轉頭就對她口沫橫飛地說了3分鐘的話，還頻頻逼近，「我一直退，他一直前進，最後我退了幾步趕緊進了超商，他才喊著『可不可以借我錢』，我不敢理他，在超商裡躲了一陣子，看見他在外面又找了幾個人才離開。」

原PO坦言，當下真的受到很大的驚嚇，因為實在太害怕了，所以沒有答應借錢給男子，就連回家時都要再三確定人已經走了，才敢從超商走出來，「好炸毛呀！」

其他網友看完原PO的經歷，紛紛留言表示，「我在超商遇過要50元的」、「常碰到要討10元的，他都叫哥哥，但阿伯你看起來都5、60歲了，還叫我哥哥」、「我碰過幾次這種的，本想不理會對方，但又擔心真的有事情要求助，所以都還是會好心跟對方說，『要幫你報警嗎？』然後對方就邊說不用邊走了」。

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