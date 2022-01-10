台南七股挖土機摔落魚塭　駕駛被救出已死亡

▲台南市七股區南38線10日下午發生1部怪手傾倒翻覆，人員疑受困於怪手下方，警、消動用另一部怪手到場協助搶救，惟駕駛救出已死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市七股區南38線10日下午傳出有挖土機作業時摔落魚塭，台南市消防局派遣七股、佳里3車8人前往搶救，消防人員發現1部怪手傾倒翻覆，人員受困於怪手下方，佳里分局警方及消防人員動用另1部怪手協助移動翻覆怪手，經搶救駕駛脫困，惟64歲陳姓男子已死亡，全案由檢警調查處理中。

台南市消防局119報案台10日下午3時13分許接獲台南市佳里分局通報，位於七股區南38線益昌檳榔往北約300公尺有處，挖土機作業摔落魚塭，119馬上派出七股、佳里消防分隊3車8人前往搶救。

七股車組到達現場時，發現該部怪手落，人員受困於怪手下方，時間不知多久，消防器材車無法處理，聯繫佳里分局調派大型吊車前往搶救，拖吊業者勘查拖吊車尚無法進入。警方聯絡另一部怪手到場，先固定翻覆之怪手，並協助設法移動翻覆的怪手，以期露出駕駛艙，進行搶救行動。

到了下午4時3分許，消防人員雖終於打開怪手駕駛艙，發現內該名64歲陳姓男子（台南七股人）已明顯死亡，消防人員將死者搬運上岸，交由佳里分局警方查處，目前肇事及死亡原因，由警方報請檢察官相驗調查釐清中。