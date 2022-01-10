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點「殼」成金　台南官田靠菱角殼翻身

▲▼點「殼」成金　台南官田靠菱角殼翻身

▲菱角殼燒製成菱殼炭後，用途相當多元，被形容為「官田烏金」。

圖、文／信義房屋提供

說到台南官田區，最有名的特色莫過於菱角與水雉，但此前，官田作為台灣最主要的菱角產地，每年產生約500噸廢棄菱角殼，由於無法直接當成垃圾焚燒，堆積路邊容易產生異味、影響環境品質，而水雉多棲息在菱角田，當棲地受到破壞，生存危機也跟著浮現。直到2014年，官田來了一位新區長，他請來專家學者開發出能將菱角殼炭化燒製成「菱殼炭」的設備，其產生的熱能可以用來製作地方特色的料理，而燒成的菱殼炭則是淨化田間水質的材料，還能發展成文創商品；點「殼」成金之後，活絡了在地經濟、留住青年人口，地方創生儼然開創了官田無限的機會。

台灣地方創生基金會2021年末成立，特色之一，就是邀集了全台北、中、南、東四地，在地方創生領域耕耘已久且頗有成果的青年代表擔任董事，希望拉近和地方團隊的距離，提供最接地氣的協助。其中，有別於其他董事們多是民間團隊的代表，顏能通卻是具有公職身分的區長。

顏能通自2014年擔任台南官田區長，直到去年4月才轉任他區。作為第一任官田區官派區長，又具備曾在科學園區、環保局工作的背景，顏能通說，最希望幫地方解決問題並且創造機會；而有感於官田是台灣最大的菱角產地，菱角殼處理問題卻困擾當地已久，當時他才決定，邀請成大化學系特聘教授林弘萍協助，經過長達一整年的實驗，設計出可以將菱角殼燒製成菱殼炭的設備。

▲▼點「殼」成金　台南官田靠菱角殼翻身

▲官田是台灣菱角主要產地。

顏能通說明，燒製菱角殼需要高達攝氏1000度的高溫，產生的熱能是很好的材料，可以將窯分成四層，以炊、煮、煎、烤的方式製作別具官田特色的料理，且份量可以高達100人份；燒製而成的菱殼炭具有臭氣吸附、除溼、改良土壤、淨化水質等效果，可以取代石灰撒在菱角田內淨化水質，還能設計成異味吸附包、益菌口罩、薰香用品、水泥盆栽等商品。

就這樣，菱殼炭的問世，替官田小鎮帶來契機，成功解決了廢棄菱角殼難以處理的問題，還能賺進收入，甚至在製作菱殼炭及包裝除臭包的過程，還讓社區長輩有了參與的機會，顏能通強調：「有產品、產業，地方創生才能永續經營，社區也才會有參與感、光榮感、競爭力。」接著，官田的產業也開始與菱殼炭搭起密切關係，例如牧場經營者薛連豐將菱殼炭調配進入雞飼料，達到整腸功用，而若將菱殼炭鋪在地上，則有消除雞屎臭味的效果，整個牧場的雞隻被養得健康，做成的雞精銷路奇佳，最後，就連薛連豐的女兒都回到家鄉工作。

顏能通認為，每個地區的人文地產景都不同，其他地方創生團隊未必能完全複製官田的經驗，但同樣的目標在於如何替地方解決問題、創造機會，中長期來看，更需要永續經營下去；因此，從中學習資源跨域整合、公私協力，乃至於如何找出永續經營的方式，這些都是他擔任台灣地方創生基金會董事想分享的經驗。今年開始，他也會在官田推動一個地方創生基地，讓在這條路上努力的團隊、個人，在這個基地裡彼此腦力激盪、合作，「像粽子一樣串起來」，彼此共創、共好，替更多地方帶來蛻變的機會。

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