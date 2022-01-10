2021年一般性教育補助款考核　台南市勇奪全國第一

▲2021年一般性教育補助款考核，在市長黃偉哲帶領之下，台南市成績勇冠全國。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年一般教育補助款考核成績於近日公布，在市長黃偉哲帶領之下，台南市成績勇冠全國，獲得97分之高分，不僅名列六都第一，也是全國第一。

黃偉哲市長表示，台南市推動教育政策成果斐然有目共睹，針對一般性教育補助款考核，於年初即設定目標，逐一檢視考核項目執行情形，確保各項教育政策逐一落實，定期召開檢討會議，做滾動式檢討改善，以確保台南市的教育競爭力。

黃偉哲市長表示，教育局去年2021年全年獲獎無數，在疫情期間為全國第一個實際完成公版直播課程的城市，感謝教育局及學校全體伙伴落實政策績效管理，為市民與家長提供更優質的教育。

教育局長鄭新輝表示，台南市幼兒教育、終身教育、地方教育發展基金運作情形、高級中等以下學校定期公務統計，及太陽能光電設備建置情況執行成效高達滿分；國民教育、學生事務與輔導、體育衛生也趨近滿分，在在顯示臺南市重視各級學校教育與成人教育具體成效，未來會「做得更好」，讓市民享受更高品質的教育。

鄭新輝局長表示，台南市教育經費雖然有限，但在市長黃偉哲帶領之下，能善用有限的資源，創造最大的效益，營造更優質的教育環境，讓孩子未來充滿希望，我們將全力以赴達成「扎根基礎，迎向未來:點亮孩子心中希望」之目標。

教育局進一步表示，台南市在指定項目中，「國民中小學老舊校舍整建」、「資訊設備與網路維運之資訊設備」之更新皆達滿分，2022年亦將確保「班班有冷氣」之政策達標，提供學子優質的學習品質環境，未來將持續推動「生生用平板」等專案計畫。此外，在國中技藝教育方面，亦將整合大臺南在地經濟產業職群，積極規劃具有區域特色的職業試探活動，同時持續提升學生健康檢查品質、辦理校園水域安全教育等，建構安心、健康、安全有活力的健康校園。