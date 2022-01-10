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跟媽媽借10萬遭拒　台南30歲啃老逆子縱火！逃北部剪短髮還是被逮

▲台南市中西區法華街1棟住宅大樓加蓋鐵厝發生火警，案經市警二分局追查查出係30歲蕭姓男子向母親借錢不成，而涉嫌縱火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區法華街1棟住宅大樓加蓋鐵厝發生火警，案經市警二分局追查查出係30歲蕭姓男子向母親借錢不成，而涉嫌縱火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區法華街1棟住宅大樓鐵厝，1月3日下午發生火警，台南市消防局據報出動10多部各式消防車前往搶救，火勢撲滅幸無人傷亡，案經市警二分局深入調查，查出係30歲蕭姓男子向母親借錢不成，而涉嫌在母親住處縱火，全案依公共危險罪嫌送辦，並建請檢方聲押他。

▲台南市中西區法華街1棟住宅大樓加蓋鐵厝發生火警，案經市警二分局追查查出係30歲蕭姓男子向母親借錢不成，而涉嫌縱火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於3日下午3時35分許據報，台南市中西區法華街有1處住宅大樓8樓發生火警，119馬上指揮中正分隊、南門分隊、大橋特搜分隊、德興中隊、德興分隊、東門分隊及第七大隊10多部各式消防車前往搶救。

南門車組到達火發現起火的是8樓加蓋鐵厝，冒出火舌及濃煙，消防人員馬上進入大樓，接駁水線射水搶救，火勢在下午3時53分許撲滅，立即進行殘火處理，

案經消防局火場調查科調查疑有人為縱火，二分局獲報後為防止再度危害立即成立專案小組積極查緝，並現場蒐集相關事證，報請台南地檢署核發拘票，於10日中午12時許，拘提犯嫌30歲蕭姓男子到案。

警方調查，起火的民宅屋主是蕭男的舅舅 ，蕭嫌的48歲母親蘇婦目前住在該處，因日前蕭嫌向母親蘇婦欲借10萬元，並揚言如不借錢將會做出不理性動作，因金額太大，蘇婦無法負荷，故拒借金錢給蕭嫌；事後住處即發生火災所幸無人受傷。

經消防局火場調查科調查疑有人為縱火，二分局追查多日發現蕭嫌曾搭乘客運至北部逃亡，甚至在此期間將頭髮剪短意圖規避員警查緝，經專案小組抽絲剝繭交叉比對之下，終於在10日中午12時許於居住所拘提蕭嫌到案，並於現場查扣智慧型手機2支，全案依違反刑法公共危險罪嫌移送台南地檢署，並為防止蕭嫌再度犯案，建請檢察官聲請羈押蕭嫌。

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