酒測值2.5「漸近死亡」竟無罪　檢上訴被駁回：儀器失準有誤

▲羅姓男子酒測值超標10倍獲判無罪。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東一名羅姓男子去年4月間和朋友喝了6、7瓶啤酒後騎車上路，被警方攔檢，酒測值竟高達破表的2.5毫克，屏東地院審理時認為酒測值超標10倍屬於「檢測結果出現明顯異常」，羅男2.5毫克的酒測值很有可疑，判羅男無罪，檢察官不服上訴，高雄高分院審理後駁回上訴，維持無罪判決，全案定讞。

判決指出，羅姓男子是在去年4月10日晚上8時許，在屏東東港因騎車搖搖晃晃，被警方攔查，警方對他吹氣酒測，酒測值高達2.5毫克，比0.25毫克的違法標準高了10倍，連警察也當場喊出「阿娘喂」的驚呼聲，羅男事後被依公共危險罪嫌送辦。

一審時，屏東地院認為酒測值超標10倍在實務上相當罕見，連員警也覺得「怪怪的」，且一般人呼氣酒精濃度達到2毫克時，會出現「呼吸中樞麻痹、漸近死亡」及「無法開車」之狀態，若濃度達2.5毫克則會「致死」，因此認為羅男的酒測屬於「檢測結果出現明顯異常」。

此外，法官審查員警密錄器畫面也發現，羅男案發時尚能理解警員的陳述而與警員對話，並無爛醉如泥、神智不清的情形，因此認為2.5毫克的酒測值相當可疑，且員警發現酒測值異常後，也沒有改用其他儀器檢測，因此判羅男無罪。

檢察官不服無罪判決，認為警方對羅男酒測時所使用酒測器經專業單位驗證合格，酒測前也有依規定提供飲用水供被告漱口後再施測，酒測程序並無瑕疵，不能僅以酒測值過高就認定酒測值失準有誤，因此提起上訴。

高雄高分院審理後認為，員警雖然發現羅男有站立不穩及語意含混不清現象，但酒測值出現明顯異常後，卻沒有改用其他儀器檢測，也沒有讓羅男測試觀察紀錄表、生理測試狀態報告表、直線及平衡測試錄影等其他直接證據方法來證明羅男酒駕，可能有程序上的瑕疵，因此駁回檢方上訴，維持羅男無罪判決，全案定讞。