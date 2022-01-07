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秀肌肉！「航母殺手」塔江艦彈艙首亮相　海上操演展現火力

▲海軍沱江級沱江艦與塔江艦進行海上分列式操演。前為塔江艦，後為沱江艦。（圖／記者李毓康攝）

▲海軍沱江級沱江艦與塔江艦進行海上分列式操演。前為塔江艦，後為沱江艦。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

國防部海軍司令部今天邀媒體前往基隆威海營區，首度開放參觀沱江級塔江軍艦，艦上配備28枚各式飛彈及彈艙首次曝光，並出海操演展現強大火力；同時，新型快速布雷艇內的布雷軌運作，也在今天首次公開亮相。

為使國人了解國軍春節期間加強戰備實況，海軍司令部上午邀媒體前往基隆威海營區參觀。

海軍司令部表示，這次規劃以沱江級艦及快速布雷艇等新興兵力性能展示為重點，區分靜態參訪及動態操演方式辦理，向國人展現國造艦艇性能與海軍戰備訓練成果。

由於今天海象不佳，海軍僅沱江艦、塔江艦雙艦出海操演，執行干擾彈、海劍二防空飛彈、76砲、方陣快砲等實施追瞄與模擬發射，快速布雷艇科目則取消。

不過，沱江艦、塔江艦兩艦仍在海象不佳下，以35節航速破浪展現機動力，演示高速航行、高速迴轉及海上分列式等科目。

▲▼國軍111年春節加強戰備，海軍沱江級塔江艦。（圖／記者李毓康攝）

▲海軍首次公布塔江艦內部配置，可配有16枚海劍二型防空飛彈、8枚雄二飛彈與4枚雄三飛彈，總共28枚飛彈。（圖／記者李毓康攝）

首度開放參觀的沱江級塔江軍艦，為沱江級艦第二艘，也是海軍首艘具備防空能力的小型艦，在去年9月9日成軍。

塔江艦採雙船體設計，具備機動性高、打擊力強及匿蹤性佳等特性，艦首配有76快砲、艦尾則有方陣快砲，內部配有16枚海劍二型防空飛彈、8枚雄二飛彈與4枚雄三飛彈，總共28枚飛彈；飛彈艙間為導流飛彈尾焰的鋁捲門，今天更首度對外公開演示實際開啟狀況。

相較之下，原型艦「沱江艦」只能裝設16枚制海飛彈，塔江艦雖然只能放12枚，但多了防空功能，也因此採用STIR射控雷達與海蜂眼雷達。

海軍司令部表示，海劍二型防空飛彈是使用主動雷達導引的超音速防空飛彈，射程達30公里、速度為2.4馬赫。雄二飛彈射程為150公里、是台灣研發自製的次音速攻船飛彈，可執行超視距攻擊。

海軍指出，雄三飛彈則是台灣研發自製的超音速攻船飛彈，有雄二飛彈的優點，更能以超音速掠海接近敵艦，有效穿越敵艦防禦網，縮短反應時間，彈頭也有極佳穿甲力可造成強大破損效益。

海軍司令部表示，國防建軍任重道遠，非一蹴可幾，國防安全需要國人關懷與支持。

因應敵情威脅及國際情勢影響，海軍司令部強調，全體海軍官兵將秉持犧牲奉獻、同舟共濟的忠義軍風，持續戮力戰備整備工作，並在現有基礎上推動新一代兵力整建工作，建立海軍堅實戰力，凝聚全民國防力量，確保國家安全及永續發展。

▲海軍沱江級塔江艦。（圖／記者李毓康攝）

▲▼海軍沱江級塔江艦。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國軍111年春節加強戰備，海軍沱江級塔江艦。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國軍111年春節加強戰備，海軍沱江級塔江艦。（圖／記者李毓康攝）

▼前為塔江艦，後為沱江艦。（圖／記者李毓康攝）

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