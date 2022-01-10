抓出潛在黑數及傳播鏈　桃園12日起開設37處社區接種站

▲桃園強化社區防疫措施，12日起開設37處社區接種站。（圖／市府資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦10日於防疫專案會議時表示，Omicron病毒傳播力驚人，以過往經驗而言，確診者易導致家庭、學校、職場及社區傳播的可能性；由於，近期是疫苗第三劑施打的高峰期，全市217家醫療院所施打疫苗人數幾乎滿載，且目前全市有68萬人可施打第3劑疫苗，經市府協調後，後天( 12日)起開設37個社區接種站。

鄭文燦說，現階段機場全面篩檢中，社區採檢站也協助社區民眾採檢，一方面可篩檢出潛在的案例黑數及傳播鏈，另一方面可讓市民朋友放心。鄭市長盼防疫團隊以嚴謹的態度全力以赴，讓市民們平安過好年。

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他指出，近期是疫苗第三劑施打的高峰期，全市217家醫療院所施打疫苗人數幾乎滿載，且目前全市有68萬人可施打第3劑疫苗，經市府協調後，1月12日起開設37個社區接種站，第一階段開放上下午施打時段，由衛生局媒合醫療團隊進駐，各區公所、地所及戶所協助行政服務工作，避免市民朋友在診所久候。原則上，社區接種站單數日施打莫德納疫苗、雙數日施打BNT疫苗，而AZ及高端疫苗可透過醫療院所疫苗門診進行施打。

鄭文燦提到，桃園強化社區防疫措施，包括針對市場、量販店、購物中心加強宣導強制佩戴口罩，並停止試吃試用活動；市民活動中心、老人文康中心、社區關懷據點及原住民族文化健康暫停止共餐及唱卡拉OK，並即日起停止場地外借至2月6日，一般性活動也應落實實聯制、量測體溫、全程戴口罩及完成兩劑疫苗接種等規範。此外，桃園市各醫院、長照、安養、精神照護等機構，禁止探病（視），陪病以1床1人為原則。