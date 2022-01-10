半個台灣急凍！17縣市低溫特報　明晚起下探「個位數」

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，明天（1/10）至週五（1/14）受到強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣明顯偏冷。對此，中央氣象局今日（1/9）下午已針對17縣市發布低溫黃色燈號，本島僅剩下高雄市、屏東縣、台東縣未列入，其他地區明晚起至週三（1/12）清晨都會出現10度以下低溫。

▲明起冷氣團影響，北部一早將降溫有感。（圖／記者林敬旻攝）

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根據中央氣象局最新資訊，除了離島澎湖縣、連江縣外，以及本島高雄市、台東縣、屏東縣，其他縣市均列入低溫黃色燈號。明天下午至後天上午低溫區域包括：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣以及離島金門縣。上述地區有10度以下氣溫發生的機率。

▲氣象局針對明天晚間至後天清晨17縣市發布低溫特報。（圖／氣象局提供）



氣象局預報員官欣平表示，明天白天開始受強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下影響，預計將一路冷到週末（1/15）。週二白天強冷空氣南下，週二晚間至週三（1/12）清晨最冷，全台低溫都在10至14度間，北部至東北部低溫下探10至12度，尤其局部山區、沿海空曠地區不排除出現10度左右低溫。

官欣平談到，冷空氣影響期間至週六，期間北部全天高溫不超過20度，高溫多在16至17度間，中部地區高溫則在20度左右，南部高溫則在23度間，屏東等地還是可以來到25度。花東地區高溫則介於17至22度。