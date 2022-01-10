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明起冷氣團發威！高山有望迎降雪　「這天」挑戰今年入冬最低溫

記者許維寧／台北報導

天氣風險公司分析，今天下午開始到明天晚上中國南方雲系逐步東移，中部以北的雲量會逐漸增多，轉陰有短暫陣雨，明天周二（1/11）上午強冷空氣報到，從北到南急降溫，北部周二白天就會降溫，中南部要到下半天才有感覺。周二深夜到周三清晨是這波冷氣團影響台灣最明顯的時候，預計北台灣都會地區可能降到12度上下，將有機會挑戰入冬新低溫紀錄。

▲全台氣溫明顯偏低，合歡山區降雪結冰機率甚高，公路總局不排除針對周邊道路實施預警性封閉管制。 （圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

▲明起低溫搭配水氣高山有機會再度迎來降雪。 （圖／記者王兆麟翻攝）

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另外，天氣風險公司也指出，北部空曠地區氣溫可能跌至「個位數」，西半部要留意輻射冷卻，中南部不只有都會地區較低溫，空曠地區可能有10至11度以下的低溫出現，尤其各地輻射冷卻，雖然白天會回溫，但早晚仍要當心低溫。

天氣風險公司也分析，這波冷空氣挾帶的水氣不多、較偏乾冷，週三（1/12）開始將顯著轉乾，北部東半部迎風面雲量較多，但中南部相對晴朗，屬於多雲到晴的天氣。受冷空氣影響，2000至3000公尺以上高山都有機會降到零度以下，周二、三有下雪或結冰現象，但周三之後逐漸轉乾，下雪機會則轉低。

中央氣象局預報員官欣平則預測，明天冷空氣報到，但也受華南雲雨區東移影響水氣較多，明天下半天至後天清晨，中部3000公尺左右高山有機會贏來降雪，玉山、合歡山都有機會；北部2500公尺以上高山也有機會降下瑞雪，預估雪山甚至太平山都有機會。但週三白天開始，隨水氣減少各地降雪機率也會下降。

官欣平也說，即便沒有下雪，也可能出現霧淞、冰珠等自然現象，山區道路也可能結冰，還請民眾多加留意。

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