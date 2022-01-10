「元祖網紅」赴美淪洗腳妹…曾放話：死也不回大陸　12年後近況曝

▲大陸初代網紅羅玉鳳。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網紅圈近期迎來大洗牌，說到網紅，就不得不提起元祖級網紅羅玉鳳。當年，羅玉鳳因一系列雷人言論在網上爆紅，賺到錢後卻選擇前往美國，甚至PO文「寧可死在美國，也不回國」。如今12年過去了，她在美國過得如何？日前，有網友偶遇羅玉鳳，她的現狀照曝光。

最近，有網友在美國唐人街偶遇了羅玉鳳，還將其近照po在了社交平台上。照片中的羅玉鳳，穿著大碼的衛衣和牛仔褲，身材比以前發福了許多。

說起羅玉鳳的網紅之路，還要從13年前她的一則徵婚啟事說起。2009年10月，羅玉鳳來到上海陸家嘴金融區街頭，向路人發放自己的徵婚傳單，「清北碩士，身高要在176cm到183cm，要聰明要性感，還要有國際視野……。」這樣的徵婚要求和高調的舉動，成功引起了媒體的注意。

她對自己外貌和學識的自信，尤其是她說自己的智商上下300年無人可匹敵的言論更是令輿論嘩然。在當時民眾眼裡，羅玉鳳是極度自戀狂的代名詞，是所有人嘲笑的對象。

2010年，在一片嘲諷聲中，羅玉鳳來到美國紐約，當時她還在社交平台上發聲，「寧願死在美國，也不會回來！」不過，在羅玉鳳後來的自述中，外界得知，剛到美國不久，她就花光了積蓄，住在陰冷潮濕、沒有暖氣的地下室裡，被凍得懷疑人生。

▲寧死也不回國的羅玉鳳。（圖／翻攝自微博）

由於不會英語，她被很多工作拒之門外，只能從事一些最底層的工作，曾被拍到在美國一家洗腳店打工，做起了修腳妹。後來，一家華人美甲店的老闆覺得羅玉鳳還算勤快，便請她在店里幹活。

不過，即使生活窘迫，她也沒有放棄徵婚的打算。有一次，她跑到哥倫比亞大學（Columbia University）門口發徵婚傳單，希望能在大洋彼岸尋得一位才子，她甚至還喊話要嫁給當時的美國總統歐巴馬。

幾年間，常常有網友曾在美國的地鐵上拍到羅玉鳳的近照，照片上的她發福明顯，看著有些邋遢，許多人感嘆說，「曾經的網紅，怎麼就淪落到這步田地呢？」

去年，疫情在美國大爆發時，有人爆料稱「羅玉鳳在美國感染新冠去世」。隨後，羅玉鳳開了直播闢謠，「儘管有些人移民之後過得很風光，但也有人可能過得連狗都不如，美國夢不是那麼好做的，移民也不能改變自己的階層。」