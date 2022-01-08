館長嗆民進黨「整天忙選舉」不管民生：非常噁心的一件事情

▲館長痛批民進黨只忙選舉不管民生。（圖／翻攝館長YouTube）

記者張靖榕／綜合報導

台灣桃機群聚案已增至13人確診，許多人擔心去年5月的疫情規模重新上演，對此網紅「館長」陳之漢7日在臉書發文嗆，「整天忙選舉選舉選舉，疫情嚴重才在那邊裝，媽的。」當晚也在直播中痛批，民進黨政府在防疫上確實做的不錯，但最近整天都在忙選舉，不把心力花在人民身上，「我跟各位講，那是非常噁心的一件事情。」

館長7日在YouTube直播中談到防疫，表示民進黨政府其實已經做得很不錯，跟馬來西亞、日本、韓國等國家相比，「台灣的確是在這一塊上很不錯」。不過話鋒一轉，館長反問只對民進黨政府歌功頌德的網友，「請你們各位回答我，台灣進入三級，我的所有場館、餐飲店都關起來，然後所有學校都關？」他表示台灣許多中小企業雖然熬過去年5月到7月的三級警戒，但無法再熬過這一關。

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接著館長在問民進黨政府今年到現在都在做什麼，「都在忙著搞選舉」，對中二選區的選舉和林昶佐罷免案的選舉舖天蓋地在宣傳，但對於房價、物價等民生問題，都沒讓人看見有在關心。他認為一個執政黨的政治人物，10天裡應該是1天忙黨務，9天忙國家大事，但執政黨人物卻沒花心思在這人民的事情上。

館長痛批政治人物好像都不用工作一樣，上節目也都是在斥罵對手，卻對時下民生關心的司法不公、房價、交通等問題都不討論，現在本土疫情又逐漸冒出頭，「出問題才開始演，『有、有，我們都有關心喔』，關你X雞X啦！」

館長說若現在這情況再去罵國民黨，「那就是太偏袒民進黨了」，目前是民進黨再執政，一直罵國民黨有何用，「國民黨白爛你可以罵它，我知道它很白爛，我也看不起它，但今天執政的是誰？」