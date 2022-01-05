曾嗆正妹網紅「怕人摸還穿這麼露」　新北刀療師遭起訴

▲潘姓男子曾捲入網紅性騷事件。（圖／記者陳雕文攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市80歲的潘姓男子在中和開設診所，替民眾進行「刀療」，曾因此捲入網紅性騷擾事件。不過，潘男號稱刀療有神奇功效，卻沒有醫師執照，被檢方依照《醫師法》第28條起訴，恐怕面臨牢獄之災。

Youtube頻道「星光奈奈」2020年12月拍攝刀療影片，團隊成員「艾瑪」為了配合拍攝題材，穿著運動背心、緊身長褲，接受刀療療程，沒想到潘姓男子竟動手扯拉對方的長褲，還說「穿得這麼騷」、「好大的肉墊」、「妳胸部不讓我打我就沒辦法」等話語，結束後又嗆「既然怕人家摸，還穿這麼露」，舉止令人十分傻眼。

對此，潘男則出面喊冤，這是因為患者對原理不了解，他也說過這種話。不過，檢警調查後發現，潘男在中和開設「潘老師刀療整骨工作室」，還在社群媒體上號稱「中華刀療元祖潘文雄老師親自診療」，聲稱有神奇功效，能改善椎間盤突出等症狀，每次收費1,000元。

▼潘男在臉書上號稱「中華刀療元祖」，聲稱刀療有神奇功效。（圖／記者陳雕文攝）



等到有民眾上門，潘男會使用刀具、槌子，敲打、砍擊民眾身上的部位，並表示「在矯正」，但潘男實際上並無醫師執照。

潘男坦承沒有我國醫師執照，但有聯合國認證的醫師證照，此語不被檢方採信，因此被依違反《醫師法》第28條的「非法執行醫療業務」起訴。

依據《醫師法》第28條規定，若沒有取得合法醫師資格，執行醫療業務者，將處6個月以上、5年以下有期徒刑，得並科罰金新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金，因此潘男恐面臨牢獄之災。

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