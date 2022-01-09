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強冷空氣來襲！台南以北「下探10°C」急速冷凍　高山有降雪機率

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲週三氣溫將下探10度。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

氣象局表示，強冷空氣11日起南下，預估11日、12日最冷，台南以北下探低溫10度。另外，華南雲雨區東移，10日深夜到11日白天，北部2500公尺的高山有飄雪機率。

氣象局指出，10日（週一）白天的天氣變化不大，迎風面偶雨，其他多雲到晴，北部零星雨，晚上時華南雲雨區東移，各地的降雨機率增加。

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11日（週二）持續受到華南雲雨區影響，各地雲多雨增；同時，強烈大陸冷氣團南下，氣溫會一路下滑，中部以北及東北部天氣都偏冷，其他地區早晚亦冷，在又濕又冷的情況下，請做好保暖禦寒的措施。

預估12日（週三）清晨是強冷空氣最強的時間，台南以北及東北部地區低溫只有10至12度，沿海空曠地區及近山區的平地、河谷氣溫可能會更低一些，直到15日、16日（週六、週日）冷氣團減弱，各地早晚仍較涼、溫差大，白天氣溫才會稍回升。

▲▼強冷空氣來襲！台南以北「下探10度」超冷　2500m高山有降雪機率。（圖／氣象局）

此外，週二中部3000公尺以上高山、北部2500公尺以上高山若低溫能與水氣相配合有降雪的機會；週三基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。17日至19日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，這波強烈大陸冷氣團會讓氣溫下探10度，請致電提醒家鄉的長者親人、注意體溫調節較弱之 年長者、嬰幼兒等，且空曠郊區的輻射冷卻，使夜晚更冷、溫差更劇，請務必備妥外衣，並注意不要緊閉門窗。若洗澡時，有頭暈、嘔吐等，可能是一氧化碳中毒。請立即開窗、尋求119協助​。

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