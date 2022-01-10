嬰兒也拘禁！借錢反遭拘禁搶走存摺提款卡　檢警攻堅救出7肉票

▲檢警攻破公寓，救出7名肉票。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者黃哲民、陳以昇／台北報導

詐騙集團所需的人頭帳戶目前炙手可熱，竟有歹徒捨不得花錢買，乾脆用騙的！新北地檢署獲報有人去找民間小額借貸竟被拘禁，帳戶被用於收取詐騙贓款而遭凍結，緊急指揮警方破窗攻堅，救出包含還沒周歲嬰兒在內的7位肉票，逮捕1名鄭姓男子和5名看守人質的屁孩，訊後將鄭男聲押禁見獲准，5名屁孩經少年法庭責付家長帶回，全案繼續擴大偵辦。

新北檢上周五（7日）獲報，有不法分子在網路刊登小額借貸廣告，引誘急需借錢的民眾到位於新北市三峽區的據點碰面，被害人一上門，先被騙走存摺、提款卡和身分證件，接著就遭鄭男等人押往鶯歌區1處3樓公寓軟禁。

後因被害人帳戶被詐騙集團用於收贓，被銀行通報為警示帳戶凍結，被害人家屬四處找人，檢方緊急查出肉票位置，隔天（8日）指揮轄區三峽警分局搜索，17位警員向消防隊借來鋁梯登高攻堅，破窗進屋控制鄭男6人，順利救出7位人質，包含1位還沒周歲的嬰兒，被媽媽抱著去借錢也遇險，幸好人質都無大礙。

現場還查扣存摺、金融卡、手機、監視器、球棒與本票等證物。承辦檢察官陳詩詩訊問20歲的鄭男後，以涉犯妨害自由、詐欺取財等罪嫌，且有勾串、滅證與反覆實施同一犯罪之虞，向新北地院聲押禁見鄭男獲准，5名14歲到17歲的屁孩被移送少年法庭，法官審理後諭知責付家長帶回。

據悉，詐騙集團所需人頭帳戶，因目前金融機構開戶手續嚴格，每個帳戶收購價從以往1、2千元飆升到1、2萬元。檢方表示將從嚴從速偵辦本案有無其他共犯，以保護民眾自由與財產安全，也呼籲民眾慎選融資管道，避免遭詐欺集團利用而遭受自由及財產損失。