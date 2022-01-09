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社會 社會焦點 保障人權

遊手好閒到處偷結婚紀念錶也不放過　警憑關鍵指紋逮慣竊

記者郭世賢／新北報導

新北高姓男子平日遊手好閒以竊盜維生，伺機入侵他人屋內偷竊搜刮，變賣後購買毒品，警方7日持搜索票到高家中搜索，當場起獲大批贓物，更誇張的是，他連被害人公婆送的結婚紀念錶都不放過，偵訊後將全案依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。

▲新北男連公婆贈結婚紀念錶都不放過 警靠關鍵指紋闖空門破案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北男連公婆贈結婚紀念錶都不放過，警靠關鍵指紋破案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，高姓男子（42歲）平日在街上閒晃，伺機觀察路邊住家，尋找下手偷竊機會。一旦發現屋內無人，隨即入侵屋內大肆搜刮，即使看起來僅具紀念價值的手錶也不放過，得手後金飾變賣金錢，購買毒品吸食花用殆盡。

瑞芳警方於2個月前，不斷接獲民眾報案，指稱家中遭竊，分局隨即組成專案小組追查後，7日至高家中搜索，當場起獲金飾、手錶等物。被害人至分局認領表示，手錶是結婚時公婆親手致贈，十分具有紀念價值，不斷感謝警方協助找回。

▲新北男連公婆贈結婚紀念錶都不放過 警靠關鍵指紋闖空門破案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲被害人至分局認領表示，手錶是結婚時公婆親手致贈的，十分具有紀念價值。

瑞芳警分局長王鴻儒表示，2個月來感謝同仁不眠不休持續查察，並呼籲家中應盡量避免置放貴重物品，外出時應鎖緊門窗，才能避免宵小覬覦，若是發現住家周邊有可疑之人徘徊，也可通知警方前往了解，不讓竊嫌有可趁之機。

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