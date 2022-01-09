林靜儀當選「最想做的事曝光」！要讓年輕人驕傲喊：我來自中二

▲▼林靜儀。（圖／攝影中心攝）

記者鄧木卿、游瓊華、林昱萱／台中報導

台中市第二選區立委補選已於9日完成投開票，由民進黨籍候選人林靜儀當選。對此，稍早林靜儀上台時，臉上都是笑意，而她於接受媒體聯訪時也透露，自己現在最想做的事，就是一一感謝大家。

林靜儀提到，「柏惟被罷免後，很多鄉親朋友很不捨，這操弄的罷免，理由非常不合理，所以地方鄉親朋友選擇再相信我們一次，支持希望可以改革的力量。」而林靜儀也提到，「我其時不喜歡講票倉這個詞，選民眼睛是雪亮的，我們該做的是說服、我相信大家，我想各區選民都認同柏惟委員的努力，而我之前過去四年大家也有一定肯定。」

林靜儀提到，「下午已經有先吃過媽媽煮的菜了，而現在最想做的事，就是要怎麼一一感謝大家，我的5個服務處，工作夥伴都還在工作，所以我真的在想要怎麼一一表達對大家的感謝。」

林靜儀表示，未來可能會待在外交國防的部分，而我過去熟悉的衛生環境，我也會持續關注，我之前立委任內最後一年也都是待在外交國防這一塊。林靜儀提到，「我會在我的立委任內，做出更好的服務、建設，讓所有在外的年輕人，想回來可以有非常好的機會回來，可以驕傲地說我來自中二選區，可以把重要產業帶回來，讓年輕人可以安居樂業。」