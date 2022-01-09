林靜儀勝選笑瞇瞇！喊話顏寬恒「你是很強的對手」

▲林靜儀發表當選感言。（圖／攝影中心）

記者游瓊華、鄧木卿、白珈陽、陳羿妏／台中報導

台中第二選區立委補選投票今（9日）登場，下午4時準時開票，民進黨籍候選人林靜儀最終以8萬8752票當選。對此，林靜儀稍早出面發表勝選感言，除了謝謝協助競選的長官同仁，也向顏寬恒喊話「你是很強的對手」，最後喊了三次「會和大家一起努力」，現場支持者嗨翻。

林靜儀表示，「我要謝謝世凱、柏惟，他們先打開改變的勇氣，讓我們看到這個地方，政治有改變的可能。罷免案一結束，又陪我走補選，基進的朋友沒有時間休息，辛苦了各位愛台灣的年輕人，謝謝民進黨黨中央跟地方黨部，所有的黨公職幹部、黨員同志以及支持者，這是我第一次參選，時間又這麼短，這選區又很難選。很多首長、議員、黨務主管、總統、副總統、蘇院長，一起佔路口掃街、很多黨公職幹部，跟基進地方主任、幹部、支持者、志工，一間一間去走、去拜託，這次這戰證明民進黨團結是最好的證明，只有團結才能對我們支持者負責，才讓人民信任，謝謝大家團結打拼。」

林靜儀說，「感謝數不盡的志工，幫忙開車宣傳，每天早晚來拿傳單、車掃、打電話，這些都不是為了我，是為了大家這個地方的民主，好不容易改變，才有機會開了一個涯 ，希望開成一朵花能持續成長。我也感謝醫院的所有同事、院長、病患，突然選舉造成患者很麻煩，醫院也很忙。」

林靜儀提到，「很多團體替我寫文章、宣傳，證明我很認真當立委，替我跟大家說為何這次選舉很重要，感謝每一個大家，感謝擔心到睡不著的大家，感謝媒體朋友關注中二選情，感謝全台灣基隆到屏東都有，相信如果在台中，電話都被打爆，感謝關心中二補選，感謝大家相信，我是那個未來能一起打拼的人，為台灣全心全意付出的人。」

林靜儀也向顏寬恒喊話，「你是很強的對手，地方的服務、紮根很紮實，這兩次選舉不是大家說要裂解哪個勢力，希望他的家族、政治實力，要體會民主轉型，慢慢轉到對人民更謙卑、對人民的聲音認真傾聽，所有政治人物跟政黨越好越認真，良性競爭絕對是好事，大家不希望任何一個政黨不認真，希望大家都是為了台灣打拼的人，中二選區有機場、港口，有山有海的地方，很美麗、有資源，最重要是有勇敢改變的人，我們第二選區值得更好、值得有人來努力，手牽手來打拼。」

最後林靜儀喊話支持者，「我在這跟大家站在一起，我是林靜儀，我是台中二選區立委」，接著連喊三次「會和大家一起努力」，現場支持者嗨翻。