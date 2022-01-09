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百元抽保時捷名車、台積電股票！量販超市超商「虎年福袋」一次看

▲▼全聯2022虎年新春福袋。（圖／業者提供）

▲全聯2022虎年新春福袋，實體門市最大獎祭出2台各價值369萬保時捷名車（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

快筆記！為迎接農曆新春，量販超市及超商業者紛紛推出虎年春節福袋，除了超值商品，最大看點是抽獎獎項，其中全家祭出價值370萬元的保時捷；全聯也一口氣抽3台名車總價值近900萬，可稱通路最大手筆；7-11最大獎也推出388萬元的瑪莎拉蒂；家樂福更首開先例抽「台積電股票」現金獎。若想把握春節試手氣的民眾，《ETtoday新聞雲》為你一次整理。

●全聯福利中心

▲▼全聯2022虎年新春福袋。（圖／業者提供）

▲全聯今年首創免出門線上搶「福虎生豐限量福袋」，限量9999個抽百萬賓士。（圖／業者提供）

全聯今年首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，大年初一上午10時起使用「PXGo!全聯線上購」，不必出門就能搶購，限量9999份，內含10樣好物，最大獎祭出價值155萬賓士「Mercedes-Benz A180」，還有2台「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」、2台「Apple iPhone13 pro 128G」、3台「Dyson Supersonic吹風機HD08」、5名「全聯福利點100,000點」等豐富獎項。

而全聯實體門市則推出13萬個福袋，共有三種規格，分別為200元的「福利熊虎年生肖福袋」（1次抽獎機會）、1400元的「Ed Hardy福箱」（7次抽獎機會）及1600元的「柳宗理福鍋」（8次抽獎機會），都有機會抽中價值369萬「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」2台保時捷夢幻名車，以及各31名「SHARP Healsio水波爐AX-XS5T(R) 」與「SHARP 2.4L零水鍋KN-H24TB(W)」，還有8家廠商各31名的特別獎項，實體門市總獎項數高達312個，總價值超過上千萬，大年初一早上9點準時開搶。

●家樂福

▲▼家樂福搶攻年貨商機，也推出新春福袋。（圖／業者提供）

▲家樂福首開通路先例，新春福袋最大獎抽「台積電股票購買金」。（圖／業者提供）

家樂福即將在農曆新年大年初一（2/1）上午10:00於全台量販、超市發送號碼牌，開放顧客入場購買福袋，不限會員都可購買，每人限購一份。量販店每店限量100份，而超市每店限量30份，每份售價198元，內容物進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，總價值超過500元。

購買福袋者，即可獲得「福虎生風 虎哩送」刮刮卡一張，由收銀人員結帳時提供顧客，每個福袋僅能拿1張刮刮卡，獎項分為「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等三個分類大獎。

其中最受期待的大獎，有別於以往送車和家電，而是首開通路先例送「股票金」，將由家樂福提供中獎者所刮中對應股票市價的購買金額，包括(2330)台積電股票1張現金獎、(2884)玉山金股票3張現金獎，各抽1名。而「手氣旺」區還有許多飯店、度假村住宿券與自由行獎項，「運氣旺」區也有超值好禮。

另外為了讓消費者提前免排隊搶福袋，家樂福線上購物提前1/24於11:00開放搶購，活動至1/26，數量以網站公告為限。線上福袋售價288元，無宅配服務，僅限到店取件，取貨時間為2/2~2/6，購買即加贈一組折扣碼(2/9以簡訊發送至購買者手機)，只要在線上購物結帳時輸入贈送折扣碼，指定商品單筆滿588元現折168元（全館近九成商品適用，折扣碼有效至2022/3/31止，每帳號限購1份）。

●愛買量販

▲愛買推虎年刮刮卡 。（圖／業者提供）

愛買「福來運轉刮刮卡」開賣！今年準備了千萬好禮大放送，最大獎有機會刮中台灣銀行金鑽條塊1台兩、iPhone 13、Apple Watch S7、購物金5千元等，加碼買5張以上登錄發票再抽金幣，除先刮再抽之外，每張刮刮卡還有機會獲得「億萬票房電影免費看」、「pizza買1送5」、「炸雞桶套餐65折」、「咖啡買1送1」等4大吃喝享樂優惠券任一，每張售價100元，全台限量8萬張，即日起至2月6日正式開刮。

●7-ELEVEN

▲▼7-11 2022開運福袋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11一口氣推出13款福袋，最大獎為價值388萬元的瑪莎拉蒂。（圖／7-11提供）

7-11自1月12日起，攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴3大人氣卡通推出「限量3大卡通開運金喜福袋」，本次祭出高達13款，售價299元～1599元不等，總量超過40萬組，福袋內容包括全新開發限量限定周邊商品、價值上千元的商品／品牌優惠券、零食飲料商品組合、抽獎券。

本次還特別規劃「雙重抽」活動，只要購買499元、1299元或1599元福袋，活動期間內完成序號登錄序號，即可領取加贈序號，買1299元、1599元最高可達6次抽獎機會，最大獎將送出2台價值388萬元的Maserati New Levante GT全新高效混能跑旅，另還有金條、刷卡金等，總價值超過800萬元的大獎。

提醒民眾，299元和499元福袋將自1月12日凌晨00點起於門市限量開賣；1299元及1599元福袋則是1月12日上午11點起於OPEN POINT APP限量販售。

●全家

▲迎接新年到，4大超商應景推出一系列新春福袋。（圖／記者蕭筠攝）

全家首波推出「2022祥虎福袋」每袋售價200元，隨袋不僅附贈多款零食、餅乾、飲料等價值超過價值200元的商品，還有隨機加碼送的人氣集點商品、新春開運飾品、商品兌換券等，袋中最重要的就是「抽獎券」，今年最大頭獎可是送出市價370萬保時捷Porsche Cayenne1台，貳獎則是價值308萬保時捷Porsche Macan1台，提醒要上網登錄序號才有機會抽中大獎。

除了2台名車等抽，還有打開就知道有無中獎的「KKday萬元國內旅遊券」、「蝦皮萬元購物金」、「蘋果智慧型手錶」、「Switch主機」等多項好禮，民眾還不趕緊衝試手氣，即日起至2月15日限時開賣，全台限量只有90萬個。

●萊爾富

▲萊爾富「五虎臨門開運福袋」全台限量25萬個，「發財卡」則是限量20萬個。（圖／萊爾富提供）

萊爾富即日起至明年3月1日，推出全台限量25萬包的「五虎臨門開運福袋」，也是創下萊爾富史上最多特獎獎項「100台iPhone13系列」的福袋，每包福袋內含1個獨家限定幾米商品、6個隨機商品、抽獎券乙張。商品組合有8種，品項包括熱賣零食、糖果、餅乾、飲品與實用的日用品，最高組合有機會獲得高達287元商品，以及每張抽獎券內享有三重中獎機會。

抽獎券的三重中獎機會，第一重「立即刮大獎」包含特獎至十獎，其中特獎有100台iPhone13、13mini 128G(各50名)，其他獎項還有Dyson吸塵器及吹風機、CHANEL耳環等；第二重「序號抽汽車」則祭出頭獎休旅暢銷冠軍車款TOYOTA Corolla Cross (白)乙台、特獎LV硬殼包乙名；第三重「會員遊戲獎」祭出總點數高達1億Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888,888點(價值約4,444元)。

萊爾富還有「發財卡」，同樣每包售價200元，全台限量20萬包，售完為止。萊爾富表示，雖然發財卡的體積更瘦身，但獎品有高達600種商品組合，加上隨時想吃，不限店點，於指定期限內皆可隨時兌換，還能刮到一般福袋無法放入的冰品、冷藏飲料等高單價商品，另外還有50元萊爾富購物金。

●OK mart

 ▲OK mart虎年百元福袋最大獎送出1克拉鑽戒。（圖／OK mart提供）

OK mart今年則同樣祭出超高CP值的「百元福袋」，包包有獎，且最大獎送出1克拉鑽戒，還有氣炸鍋、日本筋膜槍、電動牙刷、OKmart 5000元禮卷等好禮等抽，福袋內容物有飲料、餅乾、糖果及非食品等，再加碼送foodpanda優惠250元，整包價值370元，划算到不行，OK虎年福袋即日起開賣，全台限量10萬個。

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