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全聯公布虎年福袋頭獎！保時捷、賓士齊發　3夢幻名車價值近900萬

▲▼全聯虎年新春福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯虎年新春福袋，祭出2台保時捷夢幻名車及1台賓士名車。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯新春福袋頭獎每年都受到消費者高度期待！去年祭出雙首獎特斯拉、保時捷名車；而今年虎年祭出3台夢幻名車，包括2台各價值369萬的保時捷「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」，還有1台價值155萬的賓士「Mercede-Benz A180」，總價值近900萬，全部獎項價值加起來更超過1,200萬，再度創下零售通路史上福袋獎項價值新高紀錄。

▲▼全聯虎年新春福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯公布虎年新春福袋獎品。（圖／記者林育綾攝）

為滿足民眾想在大年初一試手氣博個好彩頭期望，全聯今年首度集結線上線下，各別推出專屬限量福袋，包含實體門市第一次祭出3種不同規格，超過13萬個福袋讓消費者搶購，其中最受矚目的頭獎有機會抽到「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」2台保時捷（各市值369萬），還有SHARP水波爐、0水鍋等精品家電。

若實體門市沒有搶到，「PXGo!全聯線上購」也能抽百萬名車，今年全聯小時達首度推出限量9,999份「福虎生豐福袋」，不僅免排隊外送到家，還有機會抽到「Mercedes-Benz A180」、「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」等多項大獎。

全聯指出，自2014年推出新春福袋活動以來，每年推出的夢幻頭獎總是創歷史紀錄，如去年首次祭出雙頭獎，包含市值354萬元的「Porsche Cayenne」與市值333萬元「Tesla Model X」，加起來總價值就將近700萬，吸引消費者在大年初一前晚就跑去門市排隊搶買，單店開賣最快8分鐘搶光。

全聯實體門市福袋

全聯今年實體門市販售的福袋首度推出3種不同規格，分別為200元「福利熊虎年生肖福袋」、1,400元「Ed Hardy福箱」與1,600元「柳宗理福鍋」，每款均附有超豐富的指定聚寶好物，如「舒潔喀什米爾抽取衛生紙-大馬士革玫瑰香氛/包」、「西雅圖咖柏斯優萃浸泡式咖啡8gx10入/盒」等，以及虎年福利熊相關文創品，包含紅包袋、存錢筒桌曆、漫畫本等，還有聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠的2022新春大禮包，最高現省近19,000元，特別推薦宜蘭傳藝園區免費門票兌換券，價值150元。

其中「福利熊虎年生肖福袋」使用12生肖虎年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，總價值超過1,000元，享一次抽獎機會，限量104,980袋；「Ed Hardy福箱」為全聯獨家聯名美國奢華潮流品牌Ed Hardy，由萬國通路生產的黑白兩色機師箱，絕無僅有的老虎圖騰加上聚寶好物，總價值超過7,400元，只需花1,400元就可買到，而且還有7次抽獎機會，黑色款、白色款共限量17,860個。

另「柳宗理福鍋」則使用指定為日本「國家傳統工藝品」的鐵器、鍋具，強調日本製造，搭配上聚寶好物，總價值最高超過6,400元，每鍋售價1,600元，享最多8次抽獎機會，兩款鍋具各限量5,000個。每店販售數量皆以現場公告為準，售完為止。

全聯表示，今年實體門市共推出超過13萬個福袋，預計發行31萬組抽獎序號，而且不論購買哪款福袋，都有機會抽「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」2台保時捷夢幻名車，以及各31名「SHARP  Healsio水波爐AX-XS5T(R) 」與「SHARP 2.4L零水鍋KN-H24TB(W)」，還有8家廠商各31名的特別獎項，包含World Gym 3個月單點運動會籍3個月、漢堡王小華堡50顆兌換券、蝦皮購物1,500元購物金等，實體門市總獎項數高達312個，獎項總價值超過上千萬，大年初一早上9點準時開搶，預計又將創下單店最快完銷紀錄。

全聯首度線上福袋開搶

為滿足更多消費者購買福袋抽汽車頭獎的渴望，全聯小時達首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，大年初一早上10點起免出門，在家上「PXGo!全聯線上購」動動手指就能搶購9,999個福袋，每袋售價555元，內含超過10樣好物，如：「德國dalli旋風洗衣膠囊26.5gx12入」、「花王Biore抗菌洗手慕絲280ml」、「生活良好動物餅乾100g」等，以及小時達專屬春聯與折價券，總價值超過千元，9,999個福袋抽13個大獎，每個獎項市價都破萬元，等於有超過千分之一中獎機率，把「Mercedes-Benz A180」開回家；另還有2台「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」、2台「Apple iPhone13 pro 128G」，與3台「Dyson Supersonic吹風機HD08」、5名「全聯福利點100,000點」等豐富獎項。

超商福袋

今年超商也紛紛推出新春福袋，其中7-ELEVEN 在1/12起開賣13款「限量3大卡通開運金喜福袋」，最便宜299元就能入手，還特別規劃「雙重抽」活動，最大獎將送出2台價值388萬元的Maserati New Levante GT全新高效混能跑旅，另還有金條、刷卡金等，總價值超過800萬元的大獎。

全家今年也推出「2022祥虎福袋」每袋售價200元，最大頭獎為市價370萬保時捷Porsche Cayenne 1台，貳獎則是價值308萬保時捷Porsche Macan 1台，提醒要上網登錄序號才有機會抽中大獎。

除了2台名車等抽，還有打開就知道有無中獎的「KKday萬元國內旅遊券」、「蝦皮萬元購物金」、「蘋果智慧型手錶」、「Switch主機」等多項好禮，民眾還不趕緊衝試手氣，即日起至2月15日限時開賣，全台限量只有90萬個。

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