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桃機入境確診率2%！將迎「春節高峰」　鄭文燦：防疫還會再加嚴

▲▼桃園市長鄭文燦。（圖／市府提供）

▲桃園市長鄭文燦視察平鎮社區篩檢站。（圖／市府提供）

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

桃機群聚擴大，市長鄭文燦今(9日)前往平鎮社區採檢站視察，現場媒體問及「是否可能升到三級警戒？」鄭則回應，警戒層級是由中央疫情指揮中心決斷，陳時中昨已特別說明，會根據情況「審時度勢」，桃園市也會全力配合、支持中央決策。鄭文燦說，Omicron疫情全球蔓延，目前入境確診率提高，大約是2%，以一周2萬人入境計算，就會有好幾百例，數量相當可觀。

鄭文燦強調，目前機場返國高峰期會落在15號前後，且後續還會有足跡與活動史，風險將會持續到過年，每每揪出一例確診，不代表會在當天就結束，後面幾天還會有接觸個案被篩檢出來，因此從現在到過年「都是警戒期」，且北北基桃是同一生活圈，「風險不會只有在桃園」。

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鄭文燦說，機場每天面對壓力測試，尤其最近Omicron疫情全球大蔓延，連帶入境確診率大幅提高，如果一天以3000至4000入境人次計算，一周大約就是2萬人，目前入境確診率約為2%，換算就有好幾百例確診，數字相當可觀，必須要提高警覺。

「只要機場出現一件、就等於社區也有一件！」鄭文燦警告，病毒有潛伏期、會找出口，後續家庭傳播鏈還會增加，一定要有心理準備，不要以為病毒就只框在機場，確診者有居住地、有家人親友、家人也都有各自的職場，各層面的傳播鏈都需要阻絕。

鄭文燦坦言，桃園現在已經迎來第一輪防疫加嚴措施，主要針對社區進行防堵，後續還會有第二輪加嚴、減少民眾群聚，呼籲民眾口罩要戴好戴滿、第三劑要打好打滿、大型活動也要縮小或展延，等過了疫情高峰後再舉辦。

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