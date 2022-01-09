趙少康列桃機5漏洞　籲將美國列高風險區、引進快速PCR

▲桃園機場爆發群聚染疫，圖為貿東里活動中心里民排隊準備採檢 。（圖／記者陳煥丞攝 ）



記者黃巈禾／台北報導

桃園機場爆發群聚染疫，機場擴大採檢9000人，目前累計14人確診。對此，中廣董事長趙少康列出桃園機場5大漏洞，像是美國未列高風險地方、入境旅客沒快篩、共用一枝筆填資料等，他呼籲把美國列風險國家、引進香港機場使用的快速鼻咽PCR檢驗儀器。

趙少康9日列出桃園機場的5大漏洞，包括：一、回國確診最多、每天都超過入境確診一半以上的美國沒有列入高風險地區，反而把南非、埃及、納米比亞等回國很少的國家列入高風險地區，要送到集中檢疫所關14天；二、不給入境旅客做快篩，使可能確診者在機場跟機場工作人員、其他入境旅客、檢疫人員、防疫計程車司機及防疫旅館人員都會接觸，增加染疫風險。

三、入境旅客手機被機場人員查驗資料三次以上，有接觸風險；四、旅客出了機場才在機場旁帳蓬內做唾液PCR檢驗，但要2天後才知道結果，中間沒有人知道誰是否確診；五、等候防疫計程車擠成一堆，共用一枝筆填寫資料風險高。



對於如何改進補漏洞，趙少康提出三個作法，首先，他呼籲，把美國列為高風險地區，把旅客送到集中檢疫所，否則至少要把從美國入境旅客跟其他旅客分流，走不同的通道，避免傳染其他低風險旅客，比如從中國大陸或帛琉回來的旅客就是低風險旅客。

其次，趙少康指出，引進香港機場使用的快速鼻咽PCR檢驗儀器，45分鐘到1小時就能得知結果，檢驗陰性者才能出機場到防疫旅館，能先發現一個是一個；第三、等候防疫計程車要維持次序，防疫計程車只能做為防疫計程車，一輛車不可又是防疫計程車又可不是防疫計程車。

趙少康痛批中央，機場漏洞能補不補，光叫人民拚命打疫苗，更威脅要提高到三級防疫、禁止餐廳內用，不是捨近求遠、捨本逐末？現在小錢不花，難道將來要再花2千億紓困才滿意？