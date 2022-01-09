桃機9千人大篩檢不可能零確診　鄭文燦警告：大家要有心理準備

▲鄭文燦直言，家庭傳播雖然還未出現，但「不可能沒有發生」。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者莊智勝／桃園報導

桃機群聚累計至今已14例確診，桃園市長鄭文燦今(9日)召開防疫會議，表示桃機擴大採檢，短短3天完成9000人採檢工作，如此一定會有新增的確診個案，不可能零確診；同時鄭文燦也警告，雖然目前機場3條傳播鏈看來還沒有家庭傳播的現象，但以過往經驗來看，「不可能沒發生，通常一採看不出來，二採、三採才會陸續出現家庭感染。」

鄭文燦表示，機場是防疫的第一線，疫情爆發後必須全面採檢，不能疏漏任何環節，現在疫情包括信實公司夜班清潔工、防疫計程車司機、再到二航廈保全，基因定序結果顯示不是同一病毒，就是3條傳播鏈；最近國外Omicron疫情爆發，機場入境確診率大幅提高，每個確診者的停留足跡都可能產生環境汙染，因此機場內要減少接觸風險，動線就要越短越好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦強調，桃機群聚爆發後，短短3天已經完成9000人採檢，但如此全面採檢，必須要有心理準備，一定會有新的確診個案，不可能篩完都是零確診，而且許多確診個案居住在桃園，衛生局人員同步迅速完成疫調、匡列、隔離，現階段家庭傳播看起來好像沒有發生，但是「不可能沒有發生」，根據過往經驗，社區部分一定會有3種足跡，包括家庭、職場、社區，「因病毒有潛伏期，匡列隔離後一採通常還看不出來，往往是二採、三採後才出現家庭感染者，未來傳播鏈還會增加，大家要有心理準備，只要機場出現一件、就等於社區也有一件，不要以為病毒都框在機場。」

Omicron傳播力相當強勁且迅速，鄭文燦表示，目前確診的14例感染者中大都完成二劑疫苗接種，多以輕症為主，但Omicron的感染能力不容小覷，平均一名確診者可以傳播5個人以上，所以一定要提高警覺，不可掉以輕心。

農曆年節將至，機場預計15日迎來入境高峰，鄭文燦指出，風險將會延續到過年，每每揪出一例確診，不代表會在當天就結束，後面幾天還會有接觸個案被篩檢出來，因此從現在到過年「都是警戒期」，且北北基桃是同一生活圈，「風險不會只有在桃園」，呼籲大家防疫千萬不要鬆懈。