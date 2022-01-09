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林靜儀選情超抖？　內行一看「關鍵數字55」：穩了

▲▼中二立委補選結果出爐。（圖／翻攝林靜儀、顏寬恆FB）

▲中二立委補選開票中。（圖／翻攝林靜儀、顏寬恆FB）

記者邱晟軒／綜合報導

台中市第二選區立委補選結果即將揭曉，國民黨派出顏寬恒，民進黨由林靜儀迎戰，目前正在開票中。對此，有不少網友見到關鍵1數據後，紛紛大膽預言「林靜儀應該會勝選！」

根據中央社報導，民進黨籍候選人林靜儀競選總部透露，中午過後天氣較溫暖，提高民眾外出投票意願，下午2時各投票所預估投票率都已超過45%，推估最後投票率可望衝破5成。

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國民黨籍候選人顏寬恒競選總部表示，下午2時推估投票率已近5成，投票結果應能突破5成投票率。另外也有場邊人士預估，到中午時投票率已近5成，預估到投票結束，應該會超過上次前立委陳柏惟罷免案的投票率，可能會達5成5左右。

▲▼中二立委補選結果出爐。（圖／翻攝林靜儀、顏寬恆FB）

▲▼中二立委補選結果出爐。（圖／翻攝林靜儀、顏寬恆FB）

▲中二立委補選開票中。（圖／翻攝林靜儀、顏寬恆FB）

對於中二最終投票率預估破5成5，有不少網友紛紛在批踢踢八卦板上熱議，「55就篤定林贏了」、「投票率剛好55顏小優，高於55林占優勢」、「關鍵在於在地人認不認同顏家行徑了，這投票率有點高欸」、「55算林靜儀的機會大一點」、「五成五還是五五波但林靜儀機會高一點」、「55很高欸 顏的天花版就8萬多」。

更有不少網友點出若烏日投票率衝高，林靜儀就穩了、「烏日後來居上耶」、「烏日沒衝高，基本上顏家就穩了」、「顏家總部在準備勝選晚會了」、「龍井霧峰差距不大，主要看烏日跟沙鹿」。

依台中市選委會公佈資中二選區補選各行政區選舉人人數，依序是沙鹿區73,747人、龍井區62,196人、烏日區61,395人、霧峰區53,253人、大肚區45,394人，總選舉人數為295,985人。中市選委會推估下午6：30至7：00之間能完成開票作業。

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