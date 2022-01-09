圖／投票偷拍、監視頻傳　陳柏惟：歡迎來中二看各種「花式踩線」

記者杜冠霖／台北報導

台中第二選區立委補選9日登場，卻傳出投開票所外出現多起疑似攝影、監視、計票的違法狀況，其中一張將攝影機藏於咖啡杯內監視的照片更是引起民眾熱議。對此，前立委陳柏惟表示，歡迎大家來中二選區看投票，各種「花式踩線」層出不窮。

陳柏惟在臉書發文指出，我真的誠心邀請大家來中二選區看投票，各種花式踩線都有，計數器、攝影機、里鄰長站崗，投票所門口泡茶，比特定數字說在打招呼無奇不有，「阿你說請走就好了，請不走喔！」

陳柏惟表示，拍攝人員會30、50公尺慢慢退，叫你量，說行的正幹嘛怕拍，一定要完成任務，「趕走了換個咖啡杯再來，決心之堅強我也相當佩服。」

陳柏惟指出，監票員與警察數量是固定的，人多起來有時候趕都趕不動，這是中二才有的特殊畫面，也只有投票才會發生，「我已經看了兩次了，邀請你們來觀賞這場盛典，逛完了肚子餓留言地點給我我幫你介紹好吃的。」

立委王定宇也質疑，這些假設攝影監視不成的人士，馬上換裝在咖啡杯的針孔攝影機，風格款式非常的雷同，應該是組織性的行為，也必須要花費一筆經費，這樣的骯髒手段、目無法紀、無法無天，所為何來？

王定宇批評，處處設「私崗」監視錄影，除了無視法律外，更是極度的蔑視當地選民，而監視錄影是要「核對」什麼呢？

▼中二選區監控、攝影等亂象頻傳。（圖／翻攝王定宇臉書）

