最萌的神明虎爺　台南祀典興濟宮下壇將軍

▲台南祀典興濟宮的虎爺卻位在神桌上，造型可愛，飽滿圓潤的下巴，就好像貓一樣，雖是神明，卻有著最萌的神情，又傳出最愛吃炸雞，獲得不少粉絲的喜愛。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

下壇將軍、黑虎將軍，是民間通稱的「虎爺」，一般而言，位在神明神龕的下方，所以被稱為「下壇」，但是台南祀典興濟宮的虎爺卻位在神桌上，造型可愛，飽滿圓潤的下巴，就好像貓一樣，雖是神明，卻有著最萌的神情，又傳出最愛吃炸雞，獲得不少粉絲的喜愛。

神明神威讓人不太敢靠近，興濟宮虎爺卻是讓人忍不住想要伸手去摸一下，常有信眾像逗弄貓一樣去摸著虎爺下巴，希望藉由摸虎爺有福氣，雖經廟方人員制止，但虎爺有安宅鎮邪、庇佑生財之說不脛而走。

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虎爺神威傳出相當多的故事，曾傳出虎爺信眾開車時，前方有車輛不知為何，突然要和自己的車相撞上，危急之時，只見一老虎形物憑空而出從車前閃過，竟然有驚無險逃過一劫。事後，信眾來到興濟宮向虎爺請示，是否為神明協助制止車禍，竟也獲得三個允杯，從此對神明更為信服，感謝虎爺神威大顯，護他平安。

另外，興濟宮虎爺以愛吃炸雞聞名，平常供奉虎爺供品大都是雞蛋和生肉，傳出信眾準備某品牌炸雞當供品之後，祈求之事應運完成，之後前來拜拜都是準備同樣的炸雞，才會廣為流傳虎爺愛吃該品牌炸雞。

虎爺也傳出可以治療俗稱「豬頭皮」的腮腺炎。以往醫藥不發達時，若患腮腺炎下巴腫脹好像豬頭時，信眾會來求虎爺符回去擦拭患處，效果奇佳，相當有趣。

很多小孩喚其「虎哥」，虎爺成為親民化的神明之一，廟方安排迷你虎爺「乞虎祈福」活動，很多大人推出小孩出來擲筊杯，竟然也有很好的乞求機率！可見虎爺萌樣老少皆宜，擄獲眾多大小粉絲的心。