陸渤海油田鑽井深達126個珠峰　年產3013萬噸成原油生產基地首位

▲錦州25-1南平台是大陸北方最大的海上原油、天然氣輸送中心。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

渤海油田2021年原油產量達到3013.2萬噸，成為大陸第一大原油生產基地，增量約佔總體增量的近50%。據了解，3000萬噸的原油產量為大陸總年產量的1／7，年均需488口鑽井同時作業才能開慘完畢，同時，鑽井總深度112萬公尺相當於126.6個珠穆朗瑪峰的高度。

▲渤海油田上的中海油公司無人採油平台。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，在2019年全面實施油氣增儲上產「七年行動計劃」以來，渤海油田連續勘探發現渤中19-6、墾利6-1、墾利10-2和渤中13-2四個億噸級油氣田，三年共生產原油8535.3萬噸、天然氣91.5億方。目前，該油田擁有50餘個在生產油氣田，180餘個生產設施，已建成遍布環渤海三省一市，集勘探開發、工程建設、生產運行於一體的綜合性油氣生產基地。

中海油天津分公司勘探總師薛永安表示，渤海灣盆地地質構造複雜，油藏分布十分零散複雜，而且還隔了一層海水，勘探開發難度更高，「為了將分散的油藏找出來，渤海油田陸續應用立體勘探、集束勘探、組合勘探與價值勘探理念，探明儲量不斷攀升。」

▲渤海油田海上採油平台。（圖／CFP）

公開資訊顯示，渤海油田始建於1965年，為大陸海洋石油工業的發源地，也是中國海油公司精心培育的產量最高、規模最大、效益最好的主力油田。投產50餘年來，已發現探明石油地質儲量超44億噸、天然氣地質儲量近5000億方，累計貢獻油氣超4.93億噸。

