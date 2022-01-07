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哈薩克鎮壓動亂　習近平稱讚是「高度負責任」

▲▼哈薩克最大城市阿拉木圖爆發激烈官民衝突。（圖／路透社）

▲哈薩克的動亂，已經引發了國際間的關注。（圖／路透社）

中央社北京7日綜合外電報導

中亞國家哈薩克爆發大規模動亂，中國國家主席習近平在今天給哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）的口信中，稱讚哈薩克政府對抗議者的鎮壓是「高度負責的」。

中國官方媒體新華社報導，習近平在口信中告訴托卡葉夫：「近日哈薩克斯坦發生大規模騷亂，造成重大人員傷亡和財產損失，我謹向你表示誠摯的慰問。你在關鍵時刻果斷採取有力舉措，迅速平息事態，體現了作為政治家的責任與擔當、對國家和人民高度負責的立場。」

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

▲習近平稱讚哈薩克總統的決策是「高度負責任」。（圖／路透）

習近平強調，中方堅決反對任何勢力破壞哈薩克穩定、威脅哈薩克安全，堅決反對任何勢力破壞哈薩克人民的平靜生活，堅決反對外部勢力蓄意在哈薩克製造動蕩、策動「顏色革命」，堅決反對任何破壞中哈友好、干擾兩國合作的企圖。

另一方面，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天呼籲，結束本週在哈薩克大規模抗議活動中爆發的暴力事件。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲哈薩克結束暴力和克制。（圖／路透）

范德賴恩在巴黎和馬克宏一起時告訴媒體：「公民的權利和安全是最基本的，必須獲得保障。我呼籲結束暴力和克制，歐盟準備在力所能及之處提供幫助。」馬克宏說則，他完全贊同范德賴恩的言論。

托卡葉夫今天表示，他已經授權安全部隊在暴力鎮壓反政府抗議活動時「無預警開火」，不投降的人士將被「摧毀」。

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