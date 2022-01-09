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「九二共識」邁入30週年　孫亞夫：二十大可能提出對台工作新主張

▲大陸海協會前副會長孫亞夫。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸海協會副會長孫亞夫。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸海協會副會長孫亞夫近日接受《中新社》旗下自媒體《看台海》獨家專訪，就兩岸2021年局勢變化及2022年「九二共識」邁入30週年提出看法。孫亞夫認為，大陸在遏制台獨及反制台獨行徑是全方位的，「和統及武統是中共對台方略的兩種考慮及選擇。」此外，在中共即將召開的二十大，可能會提出對台工作新主張，對台海形勢產生積極影響。

孫亞夫表示，2021年台海形勢出現新一輪緊張來自兩個方面，一是蔡英文公然提出「新兩國論」朝向「法理台獨」及大量採購美國武器將台灣武裝成「豪豬」；二是拜登政府上台後繼續利用台灣問題對大陸進行挑釁、逼迫，包括糾集盟友、試探蠶食大陸動武底線及全面武裝台灣「自衛」等。

孫亞夫提到，大陸在遏制台獨及反制台獨行徑是全方位的，一方面立足發展，繼續壯大力量，可使台獨勢力不至於發動台獨重大事變，挑起台海戰爭；同時也能迫使美國感到現在還不敢放「台獨」出籠，挑起台海戰爭。

此外，中美元首對話劃下紅線、台獨頑固份子、金主名單及制裁、尼加拉瓜與大陸復交等措施，都是打擊台獨分裂勢力手段，再加上繼續團結老百姓，推動兩岸關係發展，也是打擊台獨的一個方面。

孫亞夫認為，不要把和平統一與武力統一割裂開來、對立起來，因為和平統一、武力統一都是我們黨對台方略的兩種考慮、兩種選擇，「我們一直有這兩種方法的思路，也做了兩種選擇的準備。最好是和平統一，也就是我們以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但是我們不能承諾放棄使用武力，而且要實實在在地做好武力解決問題、武力統一的準備，而且我們也確實一直都在做。這是我們對這個問題要具備的最基本的看法。」

至於2022年的兩岸情勢，孫亞夫提到，基本格局的力量對比，在這段時間裡，會繼續發生對我們有利的變化，就是我們的綜合能力越來越接近美國，而且越來越超越台灣，這是對我們有利的，「但這還沒有達到整個改變台海力量對比的狀態，台海形勢基本格局還不會發生根本的變化。」

孫亞夫強調，「九二共識」達成三十年，它在兩岸關係發展中的地位越來越重要，在兩岸關係發展中的作用越來越大，「民進黨說九二共識這一頁已經翻過去了，而我覺得它是翻不過去的。第一，台灣是中國的一部分，大陸和台灣同屬一個中國，這是兩岸關係的性質和現狀，它怎麼翻得過去呢？第二，一個中國原則和九二共識是兩岸關係發展的基礎，這也翻不過去。第三，九二共識是兩岸關係穩定和發展的定海神針，這也是翻不過去的，是不可能的。我們要堅持一個中國原則和九二共識。」

孫亞夫還指，2022年台海形勢主要是兩岸關係形勢會出現一些新的變化，「我們黨要開二十大了，二十大會提出未來五年對台工作的指導思想，做出新的決策部署，也有可能會提出一些新的主張，這會對推動對台工作、對台海形勢產生積極影響。」
 

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