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韓中兩國互撕！南韓年輕人挨轟「美國養的狗」　反嗆：低等民族

▲▼中國、韓國。（圖／CFP）

▲韓國、中國是彼此重要經濟貿易夥伴，然而兩國年輕族群在思想與文化上卻產生巨大鴻溝。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從朴槿惠政府同意美軍在境內部署薩德基地（THAAD，終端高空防禦系統）後，便招致中國當局實施「禁韓令」，隨著南韓境內霧霾問題嚴重，以及韓中兩國在流行影視、傳統文化（韓服、泡菜）方面誤解加深，更擴大兩國青年之間對立的鴻溝。有韓媒進行調查後發現，南韓青年族群對中國的反感程度甚至超越日本。

南韓即將於今年3月9日舉行第20屆總統大選，最大在野黨「國民力量」候選人尹錫悅為了搶奪年輕族群選票，去年12月底出席美韓工商座談會時就怒批文在寅政府外交政策屢屢偏袒中國，並表示大部份的韓國民眾、青年都「討厭中國」，如此偏頗的言行自然引發執政黨（共同民主黨）內部譁然。

不過，尹錫悅的談話明確突顯出韓中兩國青年族群對於彼此的誤解與對立面早已加深。

▲▼南韓「國民力量」總統候選人尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓「國民力量」總統候選人尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《朝鮮日報》，新浪微博知名博主「孤煙暮蟬」是中國愛國青年的知名代表人物，從她使用的大頭貼、以及使用一隻貓的相片做為背景封面來看，可以推估該博主可能是一名年輕女性，而她的興趣和嗜好其實與一般同儕女性並無差異，不過她的介面卻累積高達640萬名擁有強烈愛國主義傾向的熱血粉絲追蹤。

報導指出，美國政府曾於去年要求南韓兩大科技龍頭三星電子、SK海力士交出半導體供應鏈的機密情報，當時博主孤煙暮蟬在評論時就表示「是南韓甘願當美國狗的結果」，還將三星電子以諧音「三喪」諷刺，底下中國網友也將南韓比喻為狗。

甚至直到南韓文在寅政府雖表示支持北京冬奧、卻無法交出政府代表團名單時，底下有網友毫不保留情面地留言表示，「狗（南韓）不想聽從主人（美國）的話，卻還是很害怕主人啊」，該則留言獲得最多的讚數。

不過其實南韓境內也掀起討厭中國的聲浪，Youtube等社群網站上可以看到韓國人嘲笑中國衛生觀念、中國觀光客等相關影片，點閱率甚至衝破數百萬，許多南韓網友甚至留言，「超級厭惡中國」、「中共永遠是低等民族」；而中國則有許多網友將南韓謔稱「南朝鮮」。

▲▼近來中韓泡菜之爭、遭停播的電視劇《朝鮮驅魔師》掀起南韓國內極大的反中情緒。（圖／Pixabay、翻攝自韓網）

▲近來中韓泡菜之爭、遭停播的電視劇《朝鮮驅魔師》掀起南韓國內極大的反中情緒。（圖／Pixabay、翻攝自韓網）

《朝鮮日報》針對1993至2002年出生的20多歲首爾大學外交系在學生、畢業生等共30人實施主要鄰國好感度調查，受調查的鄰國分別是美國、日本、中國、台灣，滿分為10，其中美國獲得最高的分數（7.57），其次是台灣（6.21）、再來是日本（5.73）、倒數最後一名則是中國（3.83）。

報導分析，中國年輕族群往往帶有強烈的「愛國情操」，這和一般國家的國情是很不一樣的，騰訊網去年曾發表一項大數據分析報告，結果顯示代表00後（2000年以後出生）世代族群的關鍵字竟然是愛國、熱血。

南韓同德女子大學中語中國學系教授李東率（이동률，音譯）認為，「我國（南韓）青年熟悉民主主義體制、習近平政權下的中國青年則擁護權威主義，這自然讓兩國青年彼此感覺到雙方的不同。」

報導點出，現今南韓4、50多歲的中壯年階層在年輕時曾透過三國演義、香港電影接觸過中華圈文化，因此在文化交流上會有聯結感；然而如今的10至20多歲的年輕族群早已失去類似的文化聯結，加上近年來中國官方稱6.25韓戰抗美援朝為「正義的戰爭」，自然加深須義務服兵役的南韓年輕男性對中國的反感。

專家對此現象表示擔憂，認為若韓中兩國年輕族群的鴻溝若不斷擴大，未來恐怕將成為兩國關係發展上的絆腳石。

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