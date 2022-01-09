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美輪明宏曾被排擠！超越性別成「都市傳說」　網跪：完全被圈粉

▲▼美輪明宏。（圖／jp.pinterest.com）

▲美輪明宏席捲手機桌布，網友拜讀他的故事後狂被圈粉「怎能不是他！」（圖／jp.pinterest.com）

 文／郭怡婷

這兩天社群上看到「美輪明宏之亂」，許多網友把日本資深藝人「美輪明宏」換為手機桌布。原來日本有一個都市傳說，把手機桌面換成美輪明宏可以帶來幸運，黃色是提昇財運，粉紅色是戀愛運。也有人覺得《華燈初上II》的寶寶和美輪明宏頗為神似。我好奇查了「美輪明宏」是誰，一查才知道，今年86歲的他，活脫脫是一位日本傳奇。

美輪明宏以歌手入行，也是日本很早就公開出櫃的藝人。出身長崎的他，在十歲時經歷原子彈爆發，一夕之間失去家園、父親破產，讓他不得不流落街頭、四處打工，甚至夜宿車站。然而具有歌唱才華的他，在15歲那年進入銀座一間「銀巴里」餐廳駐唱，以青春美少年之姿演出法國香頌的日語版，賺取不多的收入度日，慢慢打開名聲。

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直到有天，美輪明宏從客人帶回來的外國雜誌上第一次看到雌雄莫辨的模特兒，他深深被啟發，心想自己能不能也走這種「超越性別」的風格？於是他將頭髮染紫，全身裝扮也換成紫色，一時聲名大噪。那時大家說：「在銀座，出了一個紫色的妖怪。」

▲美輪明宏曾經被三島由紀夫深深迷戀。（圖／翻攝自美輪明宏官網）

美輪明宏在當時也結識了許多文人名士：江戶川亂步、三島由紀夫、川端康成⋯等，其中與三島由紀夫的一段故事更是為人稱道。他們在銀巴里相遇初期，三島由紀夫著迷於美輪明宏的盛世美顏，希望他喝酒相陪，但美輪覺得自己不是藝妓抵死不從。

三島由紀夫說：「你這孩子真是不可愛啊！」
美輪卻回他：「我很漂亮，所以不可愛也沒關係。」

他們的關係，可能還是比較偏三島由紀夫的迷戀吧！三島對美輪告白，但從沒有獲得正面回應，而他依然視之為繆思女神，為美輪寫劇本《黑蜥蜴》並欽點為主角，自己還撩下去演出一個小角色，只為能一親芳澤。

三島曾抱怨美輪：「你只有一個缺點，就是你居然不迷戀我。」

兩人的情誼，最後止於一束豔麗的紅玫瑰，那是三島由紀夫在切腹自殺前送給美輪的最後一束花。這束玫瑰比以往更大束，美輪在得知三島死去後幽幽地說：「那些玫瑰，是包括今後所有日子一起的⋯⋯」

也許美輪真正吸引三島由紀夫的，不只是他的美貌，而是他的獨樹一格、忠於自我、不在意他人看法評斷，那和三島由紀夫非常不一樣。美輪很早就公開自己是同性戀，可惜當時民風保守，依然無法容納他，美輪的出櫃遭到社會排斥、謾罵、人身攻擊，他失去演出機會、逐漸沈寂、跌入低谷。

許多年後，美輪有機會受邀為一群礦場工人演出。台下觀眾全身滿是髒污灰塵，卻還是拿出自己微薄收入的一部分來聽他唱法國香頌。他想著自己受到這些人熱情支持，卻從沒唱過一首屬於他們的歌，於是他決定為這群質樸的勞動者寫歌，成為日本早期的原創歌手，《苦力女之歌》是其代表作之一。而他以真誠之心唱出社會底層的生活，也讓他再次受到大眾喜愛關注。

▲86歲的美輪明宏如今被視為偶像。（圖／日版維基百科）

美輪出道70餘年依然活躍演藝界，他啟迪了美川憲一亦男亦女的華麗造型風格，更曾在2012年，以77歲高齡登上日本「紅白歌唱大賽」，創下紅白史上最年長的初次登場紀錄（他之後還上過三次）。後來也為NHK晨間劇《花子與安妮》擔任旁白，《魔法公主》莫娜、《霍爾的移動城堡》荒野女巫配音。

他曾說過：「每個人都是帶著上天賦予的使命來到這個世界的。我的使命就是通過唱歌和演戲，讓大家感受到快樂，吸取到能量。從今以後，我還會為這個使命而竭盡全力！」

記者問他：「假如有來世的話，你還會再成為美輪明宏嗎？」
美輪回答：「當然，我相信我是獨一無二的！」

看完他的故事，我終於知道為什麼不少日本人將86歲的美輪明宏視為偶像，把他相片設手機桌面來激勵自己，漸漸演化成都市傳說。怎能不是他呢？那麼狂放而嬌豔、那麼堅韌而自信，充滿魅力又獨具風采，我也徹底被圈粉了！（換桌面）

★作者郭怡婷。本文經作者同意轉載，原文發表於Facebook

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