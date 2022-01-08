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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「鍾小平稱全國確診是萬華害的」　林昶佐傻眼：不捨萬華被欺負

記者陶本和／台北報導

針對無黨籍立委林昶佐罷免案，民進黨8日晚間舉行「終結惡戰，團結之夜」晚會，呼籲選民投下「不同意罷免」。林昶佐致詞時，怒斥遭罷免方指控沒有地方服務，強調自己6000多件服務，對方都無法反駁；甚至當初稱全國確診是萬華害的，查出來竟然就是罷免方鍾小平，讓他不捨萬華被欺負。

▲總統蔡英文出席「終結惡戰 團結之夜」，替林昶佐站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席「終結惡戰 團結之夜」，替林昶佐站台。（圖／記者林敬旻攝）

林昶佐致詞時表示，他很感謝不分黨派、基層人士都出來，過去一年多來，全台灣各地的罷免案，讓大家很「阿雜」，這是為了個人利益在操作的政治行為，特別針對中正萬華區，有許多惡質手段。

林昶佐指出，這次連署書錯假率3成，罷免方、鍾小平還指控他沒有做地方服務，可是當他把6000多件服務擺出來時，對方根本沒有辦法反駁，甚至鍾小平自己的案件，還都是林昶佐處理的。

林昶佐說，在疫情期間，他為了疫情熱區拼了11萬劑疫苗，而經濟部長王美花也很常接到他的電話，就是要處理疫苗不足的問題。他進一步指出，當時有人說「全國確診是萬華害的」，結果一查發現根本就是罷免方鍾小平。

林昶佐表示，政治人物總會遇到這種事情，總是要克服，但是他不捨萬華疫情遇到困難，還要把鍾小平欺負萬華的事情翻出來，所以他希望所有民眾，堅定站出來投下「不同意罷免」。

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