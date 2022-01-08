林靜儀「正義一定贏」選前夜逾萬人　蔡英文再站台：台灣不能再亂

▲林靜儀「正義一定贏」選前之夜湧逾萬人，蔡英文率黨公職站台拉票。（圖／林靜儀競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二選區立委補選明天投票，民進黨候選人林靜儀在黨公職陪同下，一整天在五個選區車掃，做最後衝刺，晚間並在烏日區舉辦「正義一定贏」選前之夜，氣溫雖然小寒，仍湧進逾萬名支持者，揮舞旗幟，高喊當選，總統蔡英文也二度站台拉票，陳柏惟則是哽咽助講，他非常放心把棒子交給林靜儀，拜託大家支持，場面非常熱烈。

林靜儀上午在立法委員王定宇、林楚茵、行政院中辦副執行長洪宗熠陪同下參拜沙鹿西勢里慶安宮，並展開沙鹿、龍井、大肚區的車隊掃街行程，沿途受到鄉親熱烈歡迎，更有支持者送上食物、飲料為車隊打氣。

屏東縣長潘孟安稍後在大肚合興宮和車隊會合，一行人參拜後不斷有民眾要求合照簽名，展現對林靜儀的熱情支持，下午則繼續在霧峰、烏日掃街，晚間回到烏日舉辦選前一夜大造勢。

選前之夜由農村武裝青年演唱競選歌曲「自由的花」展開，包括林佳龍、蔡其昌，基進黨主席陳奕齊、余天、陳柏惟等人陸續上台宣講，總統蔡英文二度到場拉票，副總統賴清德最後上台。

林佳龍和蔡其昌上台時痛批，對手是派系第二代，擔任立委時出席率只有9%，拚工程、拚土地，佔用公保地，還公然違建，而林靜儀不但是專業問政，沒立委身份時仍擔任無任所大使，繼續在國際為台灣發聲，呼籲大家明天踴躍投票，支持最好的人選。

▲林靜儀「正義一定贏」選前之夜湧逾萬人，蔡英文率黨公職站台拉票。（圖／記者鄧木卿攝）

陳奕齊則是語氣激動的為陳柏惟被罷免感到憤怒，希望大家要選賢與能，支持林靜儀，不能再讓顏家一輩子吃香喝辣。

余天高唱「回鄉的我」，呼籲在外縣市上班或上學的中二選區選民，明天記得回家投票，他還以自己女兒認真抗癌的堅強毅力為例，希望大家也支持認真的林靜儀。

蔡英文8點上台助講表示，大家已下定決心，送林靜儀進立法院，終結家族政治，派系政治，讓台灣民主更進化，台灣要團結、安定，不能再亂下去，大家不要怕，勇敢投票。

有人罵林靜儀空降、不溫柔，說話大小聲，蔡英文說，林在台中念書、工作，接生了7千多個嬰兒，認真服務才是真正在地化，對患者溫柔，對政策很堅定，這次之所以會補選，就是有心人操作的沒有正當性的罷免。

蔡英文幫林靜儀拉票時也不忘呼籲大家防疫，大家打完第2劑，隔12周之後，趕快去打第3劑，保護自己，保護他人，大家團結一起挑戰疫情。

陳柏惟致詞時，受到台下支持者熱烈歡呼，讓陳感動的痛哭，他感謝選民給年輕人機會，也讓他得到學習和成長，雖然被罷免，但他非常放心把這棒子交給林靜儀，拜託大家明天全力支持，改變台灣政治。

林靜儀在一群女醫師陪同下感性致詞，這段競選期間每天掃街都會遇到接生的小孩，每天都因為看到鄉親堅定支持的眼神而感動，她替中二選區的選民感到不捨，因為國民黨的操弄罷免，罷免掉最認真的陳柏惟，因此，她願意跳出來，面對不公不義的事。

中二選區有便利的高鐵、發展風力發電的港口，以及國機國造的廠房，非常有發展性，非常重要，因此不能選一個找不到人的候選人，耽誤未來，林呼籲明天大家以行動，用選票決定前途，中二選區選民非常樸實，但給顏家的機會夠多了，大家要用民主的力量，改變政治。

賴清德說，顏家已經把持中二選區政治太久了，顏家的黑金勢力，讓幾年前曾要參選的候選人被警方提醒要穿防彈背心，後來，從高雄隻身來台中的陳柏惟再次挑戰，不料卻被輸不起的家族，操作罷免，陳柏惟雖然流淚，但是為了地方而流淚。

賴呼籲，明天大家開心的投票，一起對抗不公不義，在外縣市的學子回家投票，澆灌民主花朵，共同再為台灣政治寫下新的一頁。