罷免方「林昶佐為何不回去唱歌？」　吳沛憶：屁孩幼稚職業歧視

▲民進黨議員吳沛憶出席「終結惡戰 團結之夜」反惡罷林昶佐選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案9日進行投票，民進黨8日晚間舉行「終結惡戰，團結之夜」。在地議員吳沛憶致詞時，針對罷免方一直稱「林昶佐為何不回去唱歌」，怒斥是「屁孩幼稚」講的話。

吳沛憶說，大家看到林昶佐的罷免答辯書，寫了5000字，他詳細地說明他如何協助地方，協助了非常多建設案件，去年疫情期間，地方有非常多個案要協助後送，很多案件大家都是每天跟林昶佐辦公室從早到晚在聯繫，非常多案件都有賴林昶佐。

吳沛憶表示，後來夜市紓困也是林昶佐在處理，他做的事情都有說明很清楚，但看到「罷免方」沒有要聽也沒要看，就只會講他為何不回去唱歌？

吳沛憶怒斥，這是很屁孩幼稚的話，這是職業歧視，職業不應該分貴賤，林昶佐過去的事業恰恰就是因為他在國際的知名度，讓國際看見他，也看見台灣。

吳沛憶表示，記得林昶佐第一次參選，英國媒體就用頭版報導他，美國的華盛頓郵報，也稱這位搖滾樂手參選，會讓北京坐立難安，因為世界不僅看見林昶佐，也看見他挺台灣的理念。

吳沛憶認為，林昶佐代表年輕世代、新的政治文化，他是新政治文化的指標，大家從政都是對國家有理想，但很清楚要獲得民眾認同跟支持，才有資格在議會把關法案跟預算，所以走進地方社區，新政治必須是接地氣的新政治。

對於歷次報復性的罷免案，吳沛憶表示，都是保守舊政治看不慣新政治，只要新政治走進地方，傳統保守政治就會遭到淘汰，「他們會害怕，所以要罷免林昶佐，因此拜託大家，如果大家支持新的政治文化，鼓勵年輕人參與政治，請給予我們勇氣跟支持，讓林昶佐留在中正萬華，讓他留在國會，讓他繼續替台灣發聲」。